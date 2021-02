Накануне ночью в одной из гостиниц на севере Уфы было обнаружено тело мертвого мужчины. Он лежал на полу в луже крови, а его горло было перерезано.

Как сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник, на место прибыли следователи. От свидетели удалось узнать приметы предполагаемого убийцы. Им оказался 35-летний мужчина. Он не имел работы и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Подозреваемого удалось задержать у него дома. После совершения преступления он отправился в свою квартиру. Там и был найден нож, которым он нанес увечья. Расследование продолжается.

