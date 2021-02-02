«Чуть не убило». На жительницу Уфы упала разбившаяся стена «умной» остановки

Напомним, на начало декабря в Уфе было установлено 135 «умных» остановок, что составляет примерно десятую часть от общего числа остановок в городе. Новые комплексы оснащены информационным таблом, USB-разъемом для подзарядки телефона, бесплатным Wi-Fi и «тревожной» кнопкой. Однако часть горожан остается не в восторге от «умных» остановок. В феврале прошлого года одну их них проверил глава Башкирии Радий Хабиров, но автобус, указанный на информационном табло на бульваре Баландина, так и не приехал в определенное время.