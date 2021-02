«Чуть не убило». На жительницу Уфы упала разбившаяся стена «умной» остановки

Уфимка Мария Глик рассказала в соцсетях, как чуть не пострадала, когда её осыпало осколками разрушившейся стенки «умной» остановки на улице Октябрьской революции.

В Instagram девушка сообщила, что сидела на остановке, когда сзади нее лопнуло стекло. По словам Марии, её буквально с ног до головы засыпало осколками. Меня вчера чуть не убило умной остановкой. Стеклянное полотно лопнуло и рухнуло прямо мне на голову и остальные части моего прекрасного тела, пишет уфимка в другой соцсети. Девушка также пыталась получить видеозапись произошедшего от компании «Уфагортранс», которой принадлежат камеры на остановке. Однако там ей отказали, сославшись на то, что видео не предоставляется третьим лицам. Я совершенно не собиралась подавать заявление в полицию и уж тем более судиться. Но сейчас буду делать это из принципа, заявила Мария. Напомним, на начало декабря в Уфе было установлено 135 «умных» остановок, что составляет примерно десятую часть от общего числа остановок в городе. Новые комплексы оснащены информационным таблом, USB-разъемом для подзарядки телефона, бесплатным Wi-Fi и «тревожной» кнопкой. Однако часть горожан остается не в восторге от «умных» остановок. В феврале прошлого года одну их них проверил глава Башкирии Радий Хабиров, но автобус, указанный на информационном табло на бульваре Баландина, так и не приехал в определенное время.

