В Уфе появилось граффити в поддержку Владимира Санкина, убившего педофила

В Уфе появилось граффити в поддержку Владимира Санкина, убившего педофила

Вчера, 11:58ОбществоАнна КононоваPhoto: telegram
В одном из переходов столицы Башкирии появилось граффити в честь Владимира Санкина, которого признали виновным в убийстве подозреваемого в педофилии.

Во всю высоту стены в переходе расположилась надпись «Санкин» и приписка «Герой нашего времени». Фотография граффити разлетелось по соцсетям и СМИ.

Напомним, Санкина осудили на восемь лет колонии строго режима за убийство мужчины, подозреваемого в педофилии. По данным следствия, в тот вечер последний предложил двум подросткам за 1500 рублей показать свои половые органы. Парни отказались, а историю рассказали нетрезвому Владимиру Санкину. Он решил разобраться с мужчиной и избивал его до приезда скорой помощи. Мужчину спасти не удалось. Кроме того, Санкин изъял у потерпевшего 1500 рублей, отдал 500 рублей подросткам, а остальное забрал себе.

14 января суд вынес обвинительный приговор.

Related news:
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы