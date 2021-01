В Уфе появилось граффити в поддержку Владимира Санкина, убившего педофила

В одном из переходов столицы Башкирии появилось граффити в честь Владимира Санкина, которого признали виновным в убийстве подозреваемого в педофилии.

Во всю высоту стены в переходе расположилась надпись «Санкин» и приписка «Герой нашего времени». Фотография граффити разлетелось по соцсетям и СМИ. Напомним, Санкина осудили на восемь лет колонии строго режима за убийство мужчины, подозреваемого в педофилии. По данным следствия, в тот вечер последний предложил двум подросткам за 1500 рублей показать свои половые органы. Парни отказались, а историю рассказали нетрезвому Владимиру Санкину. Он решил разобраться с мужчиной и избивал его до приезда скорой помощи. Мужчину спасти не удалось. Кроме того, Санкин изъял у потерпевшего 1500 рублей, отдал 500 рублей подросткам, а остальное забрал себе. 14 января суд вынес обвинительный приговор.

