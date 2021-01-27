В Башкирии у бывшего сотрудника полиции взыскали более 2,4 млн рублей

В ходе прокурорской проверки стало известно, что экс-оперуполномоченный уголовного розыска местного отдела полиции и его супруга тратят намного больше, чем зарабатывают. Вызвало подозрение то, что супруги приобрели в 2018 году квартиру и жилой дом с участком земли за 5,5 миллионов рублей. При этом семья полицейского не заработала и больше одного миллиона рублей за последние три года.