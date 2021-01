В Башкирии у бывшего сотрудника полиции взыскали более 2,4 млн рублей

В Башкирии прокуратура города Октябрьский добилась через Кассационный суд взыскания с бывшего сотрудника полиции свыше 2,4 миллионов рублей в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе прокурорской проверки стало известно, что экс-оперуполномоченный уголовного розыска местного отдела полиции и его супруга тратят намного больше, чем зарабатывают. Вызвало подозрение то, что супруги приобрели в 2018 году квартиру и жилой дом с участком земли за 5,5 миллионов рублей. При этом семья полицейского не заработала и больше одного миллиона рублей за последние три года. Городской суд не удовлетворил требования прокуратуры, однако в кассационной инстанции было принято другое решение. Сотрудник полиции предоставил факты, которые доказывают, что он брал кредиты на сумму 2,2 миллиона рублей. Обосновать наличие остальных 2,4 миллионов рублей он не смог, поэтому по решению суда деньги должны быть переданы в бюджет страны. Сейчас на имущество подсудимого наложен арест. Также он был уволен из правоохранительных органов из-за утраты доверия.

