В Башкирии пьяный водитель и его 4-летний сын опрокинулись в кювет

Вчера вечером в Салавате на пересечении улиц Ленинградская и Островского произошла авария, в которой пострадал маленький мальчик. Об этом на странице в соцсетях рассказал глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, 33-летний водитель «Renault Fluence» съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В этот момент в машине находился его 4-летний сын, который получил серьезные переломы. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения у родителей и, кроме того, он отказался проходить медосвидетельствование. Гильмутдинов сообщил, что водителю грозит серьезная ответственность и за правонарушение, и за причинение травм. Напомним, ранее в Архангельском районе столкнулись ВАЗ-2114 и «Renault Logan». В результате аварии загорелось отечественное авто. В ДТП пострадали три пассажирки и 11-месячный ребенок, находившиеся в «Renault».

