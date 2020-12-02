В Башкирии пьяный водитель и его 4-летний сын опрокинулись в кювет

По его словам, 33-летний водитель «Renault Fluence» съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В этот момент в машине находился его 4-летний сын, который получил серьезные переломы. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения у родителей и, кроме того, он отказался проходить медосвидетельствование. Гильмутдинов сообщил, что водителю грозит серьезная ответственность и за правонарушение, и за причинение травм.