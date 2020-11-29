В Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и иномарка, в числе пострадавших 11-месячный ребенок

ДТП произошло вечером 28 ноября в Архангельском районе на 10 км автодороги Архангельское-Тавакачево. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, на дороге столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего местного жителя и встречный «Renault Logan», за рулём которого находился 26-летний житель Бижбулякского района.