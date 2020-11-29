В Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и иномарка, в числе пострадавших 11-месячный ребенок

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2114 и иномарка, в числе пострадавших 11-месячный ребенок

Вчера, 15:03ПроисшествияАндрей КоролевPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
В результате столкновения в Архангельском районе пострадало четыре человека

ДТП произошло вечером 28 ноября в Архангельском районе на 10 км автодороги Архангельское-Тавакачево. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, на дороге столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего местного жителя и встречный «Renault Logan», за рулём которого находился 26-летний житель Бижбулякского района.

В результате столкновения отечественный автомобиль загорелся. В ДТП пострадало четыре пассажира «Renault», женщины, в том числе 11-месячный ребенок получили травмы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.

За минувшие сутки в республике сотрудники ГИБДД выявили более 2700 нарушений ПДД, задержано 65 нетрезвых водителей, зарегистрировано 11 ДТП, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

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