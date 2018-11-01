В Башкирии строители освоили 15 бюджетных миллионов и не сдали жилье для сирот

Дело было в Октябрьском. В городской бюджет из республиканского была перечислена сумма 15 миллионов рублей для строительства жилья для детей-сирот. Квартир должно было быть построено 19.

Строительная компания "СУ-4" получила, по сведениям следственного комитета, почти все деньги. Однако само строительство было закончено не более чем наполовину. Впоследствии были даже подписаны акты приема выполненных работ в объеме 90% и 98%.

Строительство в итоге приостановили из-за нехватки денег, а дети-сироты остались, соответственно, без положенных им квартир. Следователи считают, что налицо преступная халатность чиновников городской администрации Октябрьского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».