Снижение темпов строительства в Башкирии увеличилась в 2 раза

«Башкортостанстат» подвел некоторые итоги социально-экономического развития Башкирии в первом полугодии 2018 года. Согласно данным отчетов, за шесть месяцев текущего года республиканская промышленность выросла на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого 2017 года. Для сравнения темпов: рост 2017/2016 составил 3,4%.

Рост выручки организаций (отгрузка собственного производства) составил в первом полугодии 8,1%. Рост 2017/2016 был значительно выше: 12,8%.

Снижение в строительной отрасли за первое полугодие 2018 года по сравнению с этим же периодом прошлого года составило 21,6%. Снижение годом ранее 2017/2016 отмечалось на уровне 10,2%. Другими словами в этом году темпы снижения строительства в Башкирии увеличились в два раза.

Ввод в эксплуатацию уже готового жилья в Башкирии в первом полугодии 2018 года по сравнению с тем же периодом года 2017-го снизился на 14,4%. Снижение годом ранее 2017/2016 было на уровне 11,9%. То есть, темпы снижения также увеличились.

Немного «сдало» сельское хозяйство: снижение в этом году по сравнению с прошлым составило 1,2%. В прошлом году за тот же период 2017/2016 наблюдался рост – 2,7%.

Вырос оборот розничной торговли – на 3,9%. В прошлом году (2017/2016) рост отметился на значении +3,0%

Также вырос оборот общественного питания: +3,7% 2018/2017. В прошлом году показатель 2017/2016 равнялся +1,3%.

Инфляция полгода2018/полгода2017 составила 1,4%. Этот же показатель прошлого года – полгода2017/полгода2016 был выше – 3,9%.