Житель Уфы сообщил об этом в соцсети, пока сосед с угрозами ломился к нему в дверь.

Сегодня утром врача уфимского клинического госпиталя Алексея Чабина избил сосед. Алексей вызвал полицию, но, как следует из его поста в фейсбуке, звонок был принят, на вызов никто не приехал: - В настоящее время вызвал полицию, города Уфы, так как ко мне ломится сосед с угрозами убийства в дверь. Полиция приняла звонок, но не приехала на вызов. Позвонил 112, но ответа не получил. Приходится держать оборону. Так как из уст моего соседа услышал угрозу моей жизни.

