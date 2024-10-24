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Электричка

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2024
Уфимцы разучились ездить из-за дождя
24 октября, 14:11
Уфимский транспорт ушел в Telegram
3 октября, 16:50
Под Уфой встали поезда
25 сентября, 08:48
В Башкирии на ходу загорелась электричка
24 августа, 08:08
«Финисту» взлететь в Башкирии помешала физика
14 августа, 10:08
«А разговоров-то было»: импортозамещённая «Ласточка» сломалась в Башкирии
12 августа, 12:50
В Уфе пассажиров отлично порадуют осенью
Продолжаются работы над будущим остановочно-пересадочном комплексом от станции Дёма, расположенном по улице Центральной, сообщает глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
5 августа, 08:00
В Уфе добавят вагоны в электричках до Шакши
Шакшинский мост в Уфе полностью закрыли для ремонта, вызвав хаос на дорогах и в общественном транспорте, сообщает Управления по строительству и ремонту дорог администрации.
10 июля, 15:57
Шакша — Уфа: как доехать и сколько стоит
7 июля, 17:19
В Уфе подняли цену за проезд
Проезд на электрическом транспорте в Уфе подорожал в июне, гласит документ Госкомитета Башкирии по тарифам.
19 июня, 11:09
Расписание электричек в Башкирии изменят из-за ремонта
26 апреля, 05:02
Электричкам в Башкирии сменят режим работы
Из-за празднования 1 мая в Башкирии планируют изменить график движения электричек. Об этом предупредили в министерстве транспорта региона.
24 апреля, 14:13
В Башкирии с 1 апреля изменится стоимость проезда на электричках
Подробности сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
26 марта, 07:11
2023
В 2024 году в Башкирии подорожает проезд на электричках
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.
18 декабря 2023, 11:45
В Башкирии на ноябрьские праздники пригородные поезда будут ходить по-новому
Во время ноябрьских праздников в Башкирии будет изменено расписание некоторых пригородных поездов, сообщили в БППК.
1 ноября 2023, 11:45
Месяц прошел, а хлам остался: что происходит со станциями городской электрички в Уфе
3 октября 2023, 08:39
Мусор, темнота и жуть: что происходит на станциях городской электрички в Уфе
18 сентября 2023, 08:14
Количество вагонов пригородных поездов до Айгира было увеличено
Об этом сообщает Башкортостанская ППК.
15 сентября 2023, 07:22
В Уфе проложат железную дорогу до аэропорта
Об этом сообщил сегодня, 9 сентября, глава Башкирии.
9 сентября 2023, 11:04
2018
Под Уфой из-за ЧП электрички двигаются при помощи тепловозов
Случился обрыв контактного провода.
1 марта 2018, 12:38

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