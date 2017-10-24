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В Башкирии снег не повлиял на движение электричек
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Башкирии снег не повлиял на движение электричек

Сегодня, 12:14ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба Куйбышевского отделения РЖД
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