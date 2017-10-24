В Башкирии снег не повлиял на движение электричек

На некоторых маршрутах, наоборот, даже отмечен приток пассажиров.

Сегодня, 24 октября, пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании отчиталась о качестве своей работы в наступивших неблагоприятных погодных условиях.

- Движение пригородных поездов, несмотря на снег и наледь, осуществлялось в штатном режиме по расписанию , на отдельных маршрутах мы даже отмечали некоторое увеличение пассажиропотока, - отметил пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.