В Башкирии снег не повлиял на движение электричек
Сегодня, 12:14ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба Куйбышевского отделения РЖД
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На некоторых маршрутах, наоборот, даже отмечен приток пассажиров.
Сегодня, 24 октября, пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании отчиталась о качестве своей работы в наступивших неблагоприятных погодных условиях.
- Движение пригородных поездов, несмотря на снег и наледь, осуществлялось в штатном режиме по расписанию , на отдельных маршрутах мы даже отмечали некоторое увеличение пассажиропотока, - отметил пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.
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