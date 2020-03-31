В Башкирии продолжат поддерживать легкую промышленность и деревообработку
Если спрос у предпринимателей повысится, бюджет планируют увеличить.
Сегодня, 31 марта, состоялся брифинг, посвященный первоочередным мерам по повышению устойчивости экономики Башкирии. О господдержке индустриального сектора региона рассказал министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев.
По словам министра, все заложенные в бюджет деньги будут реализовываться по намеченному плану. Так, на развитие легкой промышленности в 2020 году потратят 179,6 миллионов рублей.
— Фонд развития промышленности докапитализировали, мы эту сумму можем немного увеличить, — отметил Александр Шельдяев.
По результатам лесного форума ранее было принято решение в 2020 году выделить 40 миллионов рублей для субсидий по деревообработке. Александр Шельдяев отметил, что если будет дополнительная потребность в финансировании, то сумму увеличат до 100 миллионов рублей.