В Башкирии продолжат поддерживать легкую промышленность и деревообработку

Сегодня, 31 марта, состоялся брифинг, посвященный первоочередным мерам по повышению устойчивости экономики Башкирии. О господдержке индустриального сектора региона рассказал министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев.

По словам министра, все заложенные в бюджет деньги будут реализовываться по намеченному плану. Так, на развитие легкой промышленности в 2020 году потратят 179,6 миллионов рублей.

— Фонд развития промышленности докапитализировали, мы эту сумму можем немного увеличить, — отметил Александр Шельдяев.