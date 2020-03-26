ТПП Башкирии организовала пошив защитных масок на 18 предприятиях

Торгово-промышленная палата под эгидой Министерства промышленности организовала взаимодействие 18-ти предприятий и индивидуальных предпринимателей для пошива гигиенических масок в республике Башкортостан.

Среди них — ГУП БХП «Агидель», ПФ «Алькаир», ООО «Ателье «Салават», MadyArt, «Ишимбайский трикотаж». За два дня к производству масок подключились еще 4 швейные фирмы.

На благотворительной основе ТПП РБ были закуплены необходимые материалы.

По данным Министерства промышленности и энергетики РБ, производственная мощность республиканских предприятий легкой промышленности составит около 10 тысяч гигиенических масок в сутки.

Необходимость наращивания собственного производства гигиенических масок связана с их дефицитом в аптеках Башкирии и всей страны, вызванным пандемией коронавируса. Ежедневно продукция уходит на реализацию в сеть аптек ГУП «Башфармация», на промышленные предприятия и в сеть медицинских клиник.