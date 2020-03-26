ТПП Башкирии организовала пошив защитных масок на 18 предприятиях
На благотворительной основе Торгово-промышленной палатой республики были закуплены необходимые материалы.
Торгово-промышленная палата под эгидой Министерства промышленности организовала взаимодействие 18-ти предприятий и индивидуальных предпринимателей для пошива гигиенических масок в республике Башкортостан.
Среди них — ГУП БХП «Агидель», ПФ «Алькаир», ООО «Ателье «Салават», MadyArt, «Ишимбайский трикотаж». За два дня к производству масок подключились еще 4 швейные фирмы.
На благотворительной основе ТПП РБ были закуплены необходимые материалы.
По данным Министерства промышленности и энергетики РБ, производственная мощность республиканских предприятий легкой промышленности составит около 10 тысяч гигиенических масок в сутки.
Необходимость наращивания собственного производства гигиенических масок связана с их дефицитом в аптеках Башкирии и всей страны, вызванным пандемией коронавируса. Ежедневно продукция уходит на реализацию в сеть аптек ГУП «Башфармация», на промышленные предприятия и в сеть медицинских клиник.
Кроме того, 27 марта 2020 года будет выпущена первая партия защитных костюмов на основе полипропиленовых нетканных материалов «спанбонд» и «мельтблаун» в количестве 1000 штук.