В Башкирии можно уточнить список предприятий, работающих на этой неделе, по QR-коду

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, начальник управления социальных коммуникаций администрации главы РБ Елена Прочаковская сообщила, что по итогам вчерашнего аналогичного брифинга составлены списки предприятий, которые должны работать и тем, которые не должны работать на этой неделе. Напомним, текущая неделя объявлена нерабочей для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Чтобы ознакомиться со списком предприятий, можно отсканировать телефоном QR-код, после чего произойдет автоматический переход к нужной информации.