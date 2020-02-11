В Башкирии зафиксировали снижение уровня безработицы
11 февраля, 16:27ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По данным Башстата уровень снизился практически на 7%.
Со ссылкой на региональное министерство семьи, труда и соцзащиты в Башстате сообщили, что в 2019 году численность безработных снизилась на 6,8%. Речь идет в данном случае только о тех, кто зарегистрирован официально.
В ведомстве также отчитались, что зарплата в ушедшем году выросла на 2,7%, номинальная также на 7%. Ее сумма составила 35,79 млн рублей.
Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что по состоянию на 1 января 2020 года больше всего безработных в Уфе – 5 052 человека. Следом идет Стерлитамак – 1057 безработаных, далее Нефтекамск – с 750.
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