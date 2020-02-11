В Башкирии зафиксировали снижение уровня безработицы

Со ссылкой на региональное министерство семьи, труда и соцзащиты в Башстате сообщили, что в 2019 году численность безработных снизилась на 6,8%. Речь идет в данном случае только о тех, кто зарегистрирован официально.

В ведомстве также отчитались, что зарплата в ушедшем году выросла на 2,7%, номинальная также на 7%. Ее сумма составила 35,79 млн рублей.