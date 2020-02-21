Названы регионы России с самым высоким процентом безработицы
Согласно опубликованным данным Росстата за третий квартал 2019 года, наибольшее количество безработных проживают в Магаданской области. Здесь уровень безработицы составляет 56,3% среди граждан с 15-летним трудовым стажем.
Как сообщает News.ru, следом за Магаданской областью идут жители Самарской (43,2%) и Тамбовской (42,4%) областей, республики Карелия (35,7%), а также Северной Осетии (31,3%).
Вместе с этим в некоторых регионах России количество безработных крайне мало. Так, в Якутии это 0,5% от населения, в Ямало-Ненецком автономном округе 2,6%, а в Волгоградской и Ленинградской областях по 4,1% и 4,3% соответственно.
В общем счете по причине сокращения штата безработными остались 14% населения страны.
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что высокий процент незанятых жителей связан, прежде всего, с региональными проблемами в экономической области. Также специалист добавил, что низкий процент безработицы вовсе не подразумевает отсутствие проблем в регионе, так как волна увольнений могла произойти задолго до этого.