Названы регионы России с самым высоким процентом безработицы

Как сообщает News.ru, следом за Магаданской областью идут жители Самарской (43,2%) и Тамбовской (42,4%) областей, республики Карелия (35,7%), а также Северной Осетии (31,3%).

Вместе с этим в некоторых регионах России количество безработных крайне мало. Так, в Якутии это 0,5% от населения, в Ямало-Ненецком автономном округе 2,6%, а в Волгоградской и Ленинградской областях по 4,1% и 4,3% соответственно.

В общем счете по причине сокращения штата безработными остались 14% населения страны.