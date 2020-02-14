Смысл работать дома: почему безработица в Башкирии остается самой высокой в ПФО

Согласно свежим данным Башстата, официальная безработица в Башкирии за 2019 год снизилась на 6,8% — до 18,3 тысячи человек (из них пособие получают 16,5 тысячи). Но, как известно, лишь незначительная часть безработных в России обращается за официальной регистрацией в службы занятости. Поэтому радоваться рано — общее число безработных (не имеющих работы или доходного занятия, искавших работу и готовых приступить к ней в течение изученной нами недели) в Башкирии остается наибольшим в ПФО.

Частокол статистики

Фото: Медиахолдинг 1Mi

По данным Госстата, в декабре 2019 года людей без работы в регионе насчитывалось почти в пять раз больше официально зарегистрированных — 85 тысяч человек. Причем Башкирия в этом рейтинге уверенно держится в лидерах далеко не первый год. Постараемся разобраться в проблемах республики с занятостью и безработицей.

По словам экспертов, в современной Башкирии сформировались три главных проблемы регионального рынка труда — нарастающий дефицит квалифицированных кадров, серьезные деформации профессионально-квалификационной структуры, а также низкое качество трудовых ресурсов. В чем причины?

В первую очередь, они кроются в устаревшем понимании потенциальными кадрами современных требований к качеству работы, во вторую — в беспомощном состоянии государства и местных властей, которые практически не формируют запрос на профессии, востребованные прямо сейчас и необходимые нынешним абитуриентам в самое ближайшее время. В итоге, по прогнозам Центра изучения проблем профессионального образования (Москва), около 65% сегодняшних обучающихся будут задействованы в специальностях, которых в настоящий момент не существует.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— Молодежь, которая ориентируется на бытующие в обыденном сознании стереотипы престижных профессий — юрист, финансист, менеджер и прочие — фактически усугубляет структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Экономика же в реальности остро нуждается в квалифицированных строителях, инженерах, работниках сферы обслуживания. В этом отношении в республике сложился «кадровый голод». Наибольшую потребность в сотрудниках рабочих специальностей испытывают такие отрасли экономики, как промышленность, сельское хозяйство, торговля и общественное питание, строительство, — считают кандидаты экономических наук, доценты УГАТУ Эльвира Мамлеева, Александра Марьина и Наталья Бесчастнова.

Стоит добавить, что в России вообще отмечается огромный дефицит высококвалифированных рабочих кадров — к 2018 году по стране их было зафиксировано всего 5% от общего числа работающих, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 45-70%.

Почему же проблема не решается?

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Озвученные причины, а также низкий уровень зарплат, узко ориентированная на нефтяную отрасль промышленная модель и неразвитость вторичных отраслей становятся ключевыми факторами. Из-за них ежегодно из Башкирии на постоянное место жительство в другие регионы и страны уезжают 46-47 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет. Не будем забывать, что именно поиск работы становится для многих главным мотивом переезда.

Важно отметить, что в Башкирии больше трети населения проживает за городом: удельный вес сельского населения в регионе почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по России (38% против 26%, согласно данным Росстата). Немало людей заняты в сельском хозяйстве, охоте и лесном промысле (в общей численности занятых в экономике эта доля составляет порядка 15%). Но из-за отсутствия вакансий на предприятиях в сельской местности и удаленности этих районов от городов процесс трудоустройства незанятых сельчан буксует, поэтому уровень безработицы среди них выше, чем в городе. Тем более — в связи с тем, что сельские территории по-прежнему считаются (и являются!) отстающими и бесперспективными.

Стабилизировать ситуацию на рынке труда призвана госпрограмма «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в РБ». Ее целевые показатели направлены на повышение эффективности функционирования рынка труда, оказание господдержки социально уязвимым группам населения, создание условий для трудоустройства молодежи Отчасти это помогает властям удерживать показатели в пределах критических значений и, в целом, благополучно отчитываться о привычной «стабильности». Но проблемы-то фактически не решаются!

— Впервые за 20 лет безработица опустилась ниже пяти процентов, — констатировал глава РБ Радий Хабиров, подводя итоги 2018 года. — В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» мы откроем модельные центры занятости населения. Один из ключевых приоритетов майского Указа — повышение благосостояния граждан. Для нас это достаточно проблемный вопрос. По итогам года реальные располагаемые денежные доходы снизились на 2,7%. С 2015 года республика не может выйти в плюс по этому важному показателю. Несмотря на то, что зарплата в реальном выражении увеличилась более чем на 6%.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Впрочем, нельзя не отметить, что все-таки создаются предпосылки для формирования на рынке дефицита труда - по крайней мере, в 2017–2018 годах занятость в регионе охватывала около 65% населения. Тем не менее, как показывает аналитика, существующие проблемы не изменятся без комплексного перестраивания и более плотного взаимодействия с системой образования. Иначе трудовая миграция будет лишь прогрессировать, а невостребованность специалистов, которые еще до своего выпуска перестают быть конкурентноспособными, — расти.

Куда текут кадры?

Об этом говорит и большая текучка кадров: за последние семь лет около 70% обратившихся в центры занятости Башкирии получали новую работу. Однако при этом год от года почти не меняется количество новых обращений в поисках трудоустройства (96,9 тысячи человек — в 2013 году и 88,1 тысячи человек в 2018 году).

На бирже труда в Башкирии на данный момент доступно 36173 вакантных мест, из них больше половины — рабочие профессии, которые лежат «мертвым грузом», — при том, что официальное число безработных - всего лишь 18,3 тысячи человек. Казалось бы, этого должно с лихвой хватить для решения проблемы поиска работы, но на деле получается иная картина.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Количество безработных упорно не меняется, что в очередной раз доказывает: спрос и предложение никак не сходятся друг с другом. Из-за этого система образования, собственно, и отстает от потребностей экономики. В вузах возникает избыток выпускников по ряду специальностей в то время как по другим профессиям остро ощущается дефицит работников.

Еще один важный фактор, который в конечном счете влияет на рост безработицы, это технологическое развитие — от него зависит пропорциональное соотношение возникающих и замещаемых профессий.

— Эксперты отмечают важное значение адаптации работников к условиям технологического развития. Такая адаптация потребует повышения уровня образования, развития креативности и других навыков, которые сложно автоматизировать. Промедление в решении этих задач приведет к еще большему росту безработицы. Поэтому в связи с недавно проведенной в России пенсионной реформой и увеличением пенсионного возраста актуализируется потребность изучения образовательных стратегий взрослого трудоспособного населения, каналов и механизмов смены профессиональной деятельности, — подчеркивает ведущий научный сотрудник Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Екатерина Попова.

— Мы в последние годы по своей линии увеличиваем программы обучения работающих граждан, — отмечает замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Фанур Шайхисламов. — В 2018 году обучили почти 7,5 тысячи граждан, переобучили более 2 тысяч работников предприятий, граждан предпенсионного возраста для сохранения их занятости, в 2019 году — 1480 граждан предпенсионного возраста. С 2020 года будем обучать женщин, воспитывающих детей до трех лет.

При этом, по словам Екатерины Поповой, неформальные разговоры с сотрудниками центров занятости и образовательных организаций, ведущих программы профессиональной переподготовки в нескольких регионах страны, говорят, что существующая госсистема сумела худо-бедно разобраться с безработными из категории рабочих и служащих. Однако она категорически не готова поддерживать и переобучать ставших безработными руководителей среднего звена и специалистов высшей квалификации.

Свежо предание, но верится с трудом

Как отмечается в исследовании «Проблемы занятости и безработицы на региональном рынке труда», в последние годы в Башкирии сложилась ситуация, свидетельствующая не столько о недостатке рабочей силы в экономике, сколько о серьезных накопленных проблемах. Среди них — значительные размеры неполной занятости (в 2019 году сравнимые с количеством безработных), низкий рост реальных зарплат, а также проблемы структурного согласования спроса на труд и его предложения. Здесь стоит отметить, что новые проблемы в контексте занятости в регионе ожидаются в связи с грядущими изменениями в статью 75 Конституции РФ (имеются в виду положения, устанавливающие минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения).

— По моему мнению, эта норма неизбежно повлечет за собой рост безработицы, а также увеличение серых зарплат, привлечение работников без оформления трудовых договоров, — считает зампредседателя Общественной палаты РБ, член комиссии СПЧ при главе РБ Олег Галин. — И, как следствие, все это будет влиять на размеры пенсий и так далее. Также если мы говорим об увеличении норм, то нужно увеличивать и пособие по безработице. Люди безработные — не все тунеядцы, некоторые не могут работать по состоянию здоровья. Нужно принять это тоже во внимание.

Также важно отметить ситуацию в районах, удаленных от столицы региона. Так, например, безработица (и, как следствие, низкий уровень доходов) — одна из ключевых проблем в Зауралье почти 10 лет.

Несмотря на вложенные миллиарды, Башкирское Зауралье территорией опережающего развития пока так и не стало, хотя до конца текущего года уровень безработицы на этой территории обещают снизить аж до 1,25%. Хотелось бы в это верить...

Вывод напрашивается довольно грустный: если политика в отношении безработицы в регионе и в стране кардинально не изменится, в том же положении останутся и жители Башкирии: талантливая молодежь будет уезжать в поисках более выгодных предложений, университеты будут продолжать выпускать ненужных специалистов, а низкие зарплаты заставят менять специальность и терять квалификацию (и здоровье).