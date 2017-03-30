Рустэм Хамитов: Башкирия должна войти в число абсолютных лидеров по туризму

Глава Башкирии рассказал об основных направлениях туризма в регионе.

Сегодня, 30 мая, глава республики Рустем Хамитов, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума «Здравница – 2017», коснулся темы туризма в регионе. Он отметил, что республика - один из самых привлекательных для туристов российских регионов. В прошлом году Башкирия в Национальном туристическом рейтинге поднялась с 20-го на 12-е место.

- 12-е – это уже дюжина первых, это уже хорошо. Но мы всё равно считаем, что нам надо быть в числе абсолютных лидеров, - сказал Рустэм Хамитов.

Он подчеркнул, что среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия стала лучшей по объему гостиничных и санаторно-оздоровительных услуг, второй – по туристическим услугам.

В прошлом году Башкирию посетило почти 2 млн туристов, а доходы отрасли превысили 17 млрд рублей. Эти данные озвучил глава региона. Особой популярностью, по его данным, пользуются проекты «Золотой пояс Урал-батыра», «Здравницы Башкортостана», а также сплавы по рекам, пешие и конные походы, спуски в карстовые пещеры, подъём на вершины Урала, отдых на горнолыжных курортах.

- Мы делаем упор на событийный туризм, продвигаем наши народные праздники. Все знают о сабантуях. Сегодня всё больше гостей приезжают на сабантуи и видят, что это действительно яркие, народные события, которые обязательно надо видеть. Мы продвигаем экологический, агро- и этнотуризм, -сказал глава региона.

Кроме этого, с 2011 года в республике развивается социальный туризм для пенсионеров и инвалидов.

- Из бюджета республики выделялись сравнительно небольшие ресурсы – эта цифра колеблется от 50 до 100 млн рублей. За счёт этих денег мы софинансируем покупку туристических путевок нашему старшему поколению, и наши ветераны уже могут путешествовать не только по республике, но и выезжают за её пределы, были даже поездки в зарубежные страны, - сказал глава республики.

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