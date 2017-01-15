Санатории Башкирии остановились в своем развитии – Рустэм Хамитов

Решение этой проблемы глава республики видит в акционировании санаториев.

Глава республики Рустэм Хамитов, выступая сегодня на пленарном заседании Всероссийского форума «Здравница-2017», в очередной раз коснулся темы республиканских санаториев.

Напомним, что сейчас в республике идет процесс изменения организационно-правовой формы санаториев: из государственных унитарных предприятий их переводят в открытые акционерные общества.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что это делается не для того, чтобы выставлять санатории на продажу, а для «расширения возможностей государственно-частного партнерства».

- Нас порой критикуют: «Вы продаёте, неизвестно кому отдаёте эти учреждения». Нет и ещё раз нет! В этих акционерных обществах будет 100-процентное государственное участие. Но через акционерное общество мы сможем по-другому привлекать ресурсы для развития этих курортов. Сегодня они остановились в своем развитии. Сегодня явно не хватает коечных мест, - сказал Рустэм Хамитов.

Для развития санаториев, как сказал глава республики, нужны инвестиции.

- Важно создавать благоприятную инвестиционную среду. Надо сделать всё, чтобы деньги пошли в туристическую, санаторно-курортную отрасли. Мы понимаем, что без частных денег, без инвестиций нам не удастся добиться существенного прогресса в этой области. Нужно проработать на федеральном уровне механизмы оказания поддержки инвесторам и организациям, которые направляют свои ресурсы в инфраструктурные проекты по развитию санаторно-курортных комплексов, - сказал глава региона.

В качестве примера он привел санаторий «Красноусольск», который получит первые 300 млн руб частных инвестиций.

- Значит, мы получим ещё порядка 130-150 новых коек в этом санатории, - уверен глава региона.

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