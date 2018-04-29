В Уфе из-за нарушений закрыли торговый центр и спортклуб

В Уфе закрыли торговый центр «Азия» и центр развития «Восточный клуб» в связи с тем, что они не отвечают требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

Проверка установила, что в ТЦ «Азия» в Кировском районе Уфы, не работают автоматическая пожарная сигнализация и системы пожаротушения, а на цокольном этаже здания их нет вообще. Также отсутствует системы вытяжной противодымной вентиляции, нарушена изоляция электропроводки, доступ к пожарным кранам закрыт коробками с товаром, а двери эвакуационных выходов заперты на засов.