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Кап-кап-ремонт: кому приносит реальную прибыль капремонт жилья в Башкирии
Сюжеты:
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Кап-кап-ремонт: кому приносит реальную прибыль капремонт жилья в Башкирии

Сегодня, 12:07ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Ростехнадзор
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