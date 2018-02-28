Кап-кап-ремонт: кому приносит реальную прибыль капремонт жилья в Башкирии

Тендеры «со странностями» могут свести на нет успехи республики по линии ЖКХ.

На днях заместитель министра ЖКХ России Андрей Чибис отметил высокий уровень выполнения программы капремонта жилья и собираемости взносов на эти цели в Башкирии. Уточним, что в 2017 году на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Башкирии было направлено три миллиарда рублей. Эти средства пошли на обновление и реконструкцию 1202 домов общей площадью более 4,4 млн кв м, что составило 100% от плана. При этом собираемость взносов за капремонт достигла 97%. Для сравнения: в Москве отремонтировали более 4 тысяч домов, в Московской области - свыше 3,5 тысячи при собираемости взносов в 98%.

По странному стечению обстоятельств это сообщение по времени совпало с визитом в редакцию Медиакорсети информированного источника, приоткрывшего на условиях анонимности завесу над практикой проведения тендеров, сложившейся в ведомстве, отвечающем за капремонт жилых домов в Башкирии, - а именно в Некоммерческой организации фонде «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» - в просторечии НОФ «Регоператор РБ». Данная информация показалась нам настолько важной, что она вполне может заинтересовать компетентные органы.

Ставка больше, чем жизнь

Если кто-то до сих пор не в курсе, то принцип деятельности Регоператора заключается в том, что на его счет поступают взносы, отчисляемые жильцами многоквартирных домов, а фонд затем устраивает на эти средства капремонт общего имущества – кровли, стен и т.д. Уточним, что есть альтернатива, когда товарищество жильцов может перечислять взносы на свой собственный счет, но тогда и вся морока с капремонтом ложится на их плечи. По этой уважительной причине подавляющее большинство жильцов многоквартирных домов вверили судьбу своих жилых строений Регоператору. Тот должен подбирать подрядчика для проведения капремонта через конкурсные торги.

Сегодня, по данным министерства ЖКХ Башкирии, участвовать в аукционах Регионального оператора и проводить капитальный ремонт домов имеют право 127 подрядных организаций. Как уточнил на недавней пресс-конференции министр ЖКХ РБ Сергей Афонин, соответствующий реестр подрядчиков обновляется ежеквартально в соответствии с постановлением правительства РФ.

Между тем, именно в этом замысловатом процессе и обнаружились «странности».

- Если в прежние годы суммы лотов на тендерах Регоператора РБ не превышали 100 млн рублей, то в конце 2017 года фонд впервые выставил на конкурсные торги три рекордных по стоимости предложения – два лота по 500 млн рублей с лишним и один в 700 млн рублей, - рассказал наш собеседник. – Однако участвовать в этих тендерах смогли не все желающие по итогам все той же вышеупомянутой аккредитации. Дело в том, что одним из критериев при отборе участников является членство в саморегулируемой организации (СРО) и внесение ими определенной суммы в компенсационный фонд, предназначенный для возможных затрат в случае ненадлежащего выполнения заказа. Величина такого взноса, отражающего предельный размер обязательств подрядчиков по договорам, зависит от суммы тендера, на который они замахиваются.

Так, при участии в тендере на сумму до 60 млн рублей подрядчик вносит в компенсационный фонд 200 тысяч рублей, если он претендует на лот до 500 млн рублей включительно – 2,5 миллиона рублей, а уж если намерен выиграть лот более 500 млн рублей, должен внести 4,5 млн рублей и т. д. Несложно догадаться, что участие в тендерах на крупные заказы автоматически становится недоступно для представителей малого бизнеса, которым не по силам вот так, «за красивые глазки», выложить 4,5 млн рублей, даже если они являются суперпрофессионалами. Наш источник усматривает в этом первую странную особенность башкирских тендеров на капремонт, в которой, по его мнению, присутствуют явные признаки создания неравных условий для участников конкурсных процедур.

Убить двух зайцев

- Конечно, всегда можно сказать, что компенсационный фонд нужен для гарантии исправления возможного брака в работе подрядчика, как, впрочем, и высокая стоимость заказов. Однако все это - отговорки, хотя бы потому, что этот фонд так пока и не пригодился, а недоделки подрядчики исправляли, как правило, за свой счет, - продолжает рассказ наш информатор. - Главная цель установления таких ограничений, связанных с взносами в компенсационный фонд, заключалась в отсечении конкурентов от участия в выгодных тендерах. В основном у представителей малого бизнеса сумма предельных обязательств соответствовала лотам меньше 500 млн рублей. Если бы стартовая цена лотов была чуть меньше означенной планки, средний и малый бизнес смогли бы участвовать в тендерах. Но организаторы торгов позаботились о том, чтобы этого не случилось, и установили начальную цену лотов выше посильной для «малышей» отметки. Маловероятно, что такое могло произойти без ведома руководителя Регоператора в Башкирии Бориса Герасимова.

В итоге, по данным источника, самые крупные заказы достались фактически на бесконкурсной основе двум-трем строительным компаниям, и среди них точно есть компании, которые по данным нашего источника, аффилированы с представителями руководства Регоператора РБ, хотя в открытых базах данных, разумеется, информации, явно указывающей на это обстоятельство, нет.

Наш источник обратил внимание еще и на такую важную деталь: в конечном итоге по всем крупным тендерам вообще не было уступки от стартовой цены лота. Это можно проследить по документам, имеющимся в распоряжении редакции. Так, по причине отсутствия конкуренции 25 декабря 2017 года тендер на сумму 568 503 682 рубля был отменен, но уже 9 января 2018 года договор на выполнение заказа был подписан с ООО «СМУ-8».

Такая же ситуация - и с тендером на сумму 578 177 685 рублей, побетелем в котором признано ООО «СтройРесурс».

Контракт на сумму 701 062 273 рубля получило ООО «Форест» по тому же алгоритму.

Уточним, что речь идет не о скромных закупках, а о многомиллионных контрактах.

- Таким образом участники этой хитромудрой операции «убили двух зайцев»: с одной стороны, они не стали мельчить лоты в ущерб качеству работы (за что их уже похвалили на федеральном уровне), но с другой стороны, не выпустили деньги «из семьи». Нет сомнений, что исход тендеров был предрешен заранее, так что они, по сути, проводились «для галочки», - уточнил комментатор. – Вопрос о коррупционной составляющей этой системы тендеров и конкретно – о величине вероятных «откатов» в данном случае является риторическим.

Самое примечательное в данной истории то, что победители тендеров наверняка не осилят объем заказов и будут привлекать к работе субподрядчиков – так что не стоит удивляться, когда на объекты, вроде бы занятые крупными стройфирмами, придут те же «Ровшан и Джамшуд».

При таком раскладе последние достижения в проведении капремонта, которыми так гордятся министерство ЖКХ РБ и Регоператор РБ, уже не кажутся слишком впечатляющими.

Капремонт не гарантируется

- На качество всех видов ремонтных работ подрядные организации дают гарантию 5 лет, - пояснили представители Регионального оператора РБ в ответ на вопрос корреспондента Медиакорсети.

В то же время с учетом изложенных выше фактов стоит заранее быть готовыми к тому, что недоделок и брака после капремонта зачастую избежать не удастся. Изучение сопроводительной информации к действующему реестру подрядчиков показало, что исключение из него тех или иных стройпредприятий в основном осуществляется в связи с выявлением недостоверных сведений о них в налоговой и иных фискальных базах данных. А вот ненадлежащее выполнение работ, как это ни странно, поводом для исключения подрядчика из реестра не становится. Знает ли об этом господин Герасимов, как глава Регоператора? Наверняка, знает. Ведь он же – руководитель.

- Дело в том, что количество строительных организаций на самом деле не так уж и велико, и исключать их из реестра из-за брака в работе было бы неразумно. Для этого нужно требование прокуратуры, суда либо иных контролирующих органов, - пояснил на условиях анонимности бывший сотрудник ведомства. – Гораздо проще в течение гарантийного срока потребовать от них исправлять недоделки.

Судя по информации в СПАРК-Интерфакс, данных о браке в работе подрядчиков предостаточно. Специалисты Ростехнадзора регулярно проводят внеплановые проверки жилых объектов после капремонта, в том числе и по жалобам жильцов. Среди выявленных осенью минувшего года нарушений встречались и такие, когда щели в стенах заделывались наскоро монтажной пеной, а на кровле после ремонта оставались отверстия, через которые влага попадала прямиком в квартиры.

К примеру, не оправдали ожидания контролеров исполнители капремонта, проведенного в прошлом году в доме №8 по проспекту Ленина в Туймазах.

Крепление теплоизоляции труб горячего водоснабжения там было осуществлено канцелярским скотчем. Излишне говорить, что использование монтажной пены и канцелярского скотча не имеет ничего общего с капитальным ремонтом. Данное нарушение после выдачи предписания было устранено.

Судя по отчету Ростехнадзора, материалы проверки, в которой фигурировал скотч на трубах, касаются обследования 11 домов. В открытом доступе на сайте Регионального оператора и в базе данных СПАРК-Интерфакс не составило труда выяснить сведения о подрядчике, сделавшем ремонт по принципу «тяп-ляп». Оказалось, что победителем тендера на проведение капремонта во всех вышеозначенных домах в Туймазах и Туймазинском районе оказалось ООО «Строй-Альянс». Все тендеры по документам были выиграны 28 декабря 2016 года. И это только один пример.

Чем дальше, тем странней

Многие эксперты по теме ЖКХ не раз отмечали, что после внедрения нынешней системы проведения капремонта и обязательных взносов за него затраты россиян на ЖКХ (и без того немалые!) ощутимо выросли. Многие пожилые люди, с которых сегодня берут деньги за капремонт, скорее всего, не увидят его при жизни, если учесть, что существующие программы капремонта рассчитаны на срок до 2040 года. В не менее странной ситуации оказались и жильцы новостроек, которые пока в капремонте не нуждаются, однако должны уплачивать взносы за него наравне с остальными собственниками квартир.

Новый порядок оплаты капремонта кое-кто из аналитиков даже сравнил с финансовой пирамидой.

- Представьте, что вы исправно перечисляете взносы, и – о счастье! – лет через десять в вашем доме произвели долгожданный ремонт. Однако это не освобождает вас от последующих выплат. Во всяком случае действующее законодательство о такой возможности деликатно умалчивает. Так что при настоящей схеме не одни платят за других, как в случае с пирамидой, а все платят за всех, - обратил внимание на явный парадокс новой системы московский писатель и публицист Максим Зарезин.

О теме ЖКХ и, в частности, о капремонте можно говорить бесконечно - столько в них странностей. Вот еще одна – более чем актуальная.

Увлекшись темой капремонта, чиновники несколько отвлеклись от управляющих компаний. Между тем, если учесть, что капитальный ремонт предполагает такие судьбоносные работы, как ремонт крыш, фасадов, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, возникает вопрос: почему в него включаются замена оконных блоков в местах общего пользования или даже покраска стен, которые должна оперативно проводить управляющая компания? Причем не за счет дополнительных специальных взносов, а за счет средств, ранее уплаченных жильцами за содержание и текущий ремонт. И почему такой ремонт проводится с молчаливого благословления Регоператора?

Казалось бы, это элементарно: чем больше будет сделано в рамках текущего ремонта, тем дешевле обойдется собственникам ремонт капитальный. А если управляющие компании плохо справляются со своими обязанностями, так на них есть госжилстройнадзор (ранее госжилинспекция - прим.). Возникает вопрос: если даже мы, дилетанты, о подобных странностях догадываемся, то тот же господин Герасимов и другие чиновники о них забыли или делают вид, что у них все под контролем?

Сегодня не приветствуются ссылки на западный опыт, тем не менее интересные примеры в европейской практике все же есть.

- Так, в Литве при участии государства созданы специализированные гарантийные агентства, которые предоставляют гарантии ТСЖ и управляющим компаниям при кредитовании на цели ремонта и модернизации МКД в размере до 75% от суммы кредита. В Эстонии муниципалитет Таллина ежегодно субсидирует процентные ставки по кредитам, выданным на нужды капремонта. В Словакии гарантии при получении целевых кредитов предоставляются через государственный Словацкий банк по гарантиям и развитию, - обобщил зарубежный опыт Максим Зарезин.

Но российский ЖКХ пошел своим путем, нырнув в бурлящую и мутную реку тендеров. Со всеми вытекающими из нее последствиями.