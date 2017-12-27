На капремонт домов в Башкирии потратили 3,1 млрд рублей

Наиболее востребованным видом работы стал ремонт кровли.

За последние четыре года отремонтировано 3963 дома на сумму 9,13 миллиарда рублей, из них в этом году 1202 дома на сумму более 3,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Альфред Зиннатуллин.