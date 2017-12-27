На капремонт домов в Башкирии потратили 3,1 млрд рублей

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Наиболее востребованным видом работы стал ремонт кровли.
За последние четыре года отремонтировано 3963 дома на сумму 9,13 миллиарда рублей, из них в этом году 1202 дома на сумму более 3,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Альфред Зиннатуллин.
В 2018 году планируется отремонтировать 1201 многоквартирных дома на общую сумму в 4,4 миллиарда рублей.
Самый востребованный ремонт – ремонт кровли. В этом году такие работы провели в 599 домах.
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