Сегодня, 28 января, состоялось послание главы Башкирии Радия Хабирова Госсобранию-Курултаю республики, где подвел итог 2020 года и рассказал о планах на 2021 год.

Как заявил Радий Хабиров, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании второй экономической зоны технико-внедренческого типа на территории республики. нам нужны эффективные инструменты для поддержки в республике наукоемких отраслей, производства высокотехнологичной продукции, отметил глава Башкирии. Напомним, ранее в республике создали ОЭЗ «Алга», которая привлекла многих инвесторов. Экономическая зона находится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского района.

