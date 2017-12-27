Путин: Башкирия не попала в список регионов–лидеров по инвестициям

Владимир Путин провел заседание Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.

- Повторю ещё раз, я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно. Это Татарстан и Чувашия, та же Тульская, Калужская, Тюменская, Ульяновская области, Краснодарский край. Важно, что в текущем году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы – Хабаровский край и Амурская область, - заявил Владимир Путин выступая с приветственным словом перед участниками собрания.

- За 11 месяцев объёмы строительных работ снизились на 6,6 процента, более чем на 14 процентов сократился ввод жилья. По итогам года эти цифры несколько улучшатся. Но в целом эти показатели будут всё равно ниже среднероссийских, - констатировал Рустэм Хамитов. – По инвестициям в основной капитал пока есть цифры за девять месяцев, и они показывают значительное снижение – почти на четверть. Также думаю, что до конца года эти показатели улучшатся. Но, судя по всему, будет неприятный минус в этой части. Понятно, что есть объективные причины. Многие крупные проекты, которые мы начинали пять-семь лет назад, завершаются. Новые ещё только прорабатываются. К тому же в течение последних пяти лет инвестиции в республике росли даже в кризисные годы. Собственно говоря, у нас очень высокая база. Тем не менее, из этой ситуации надо делать выводы. Нужна большая инвестиционная активность малого и среднего бизнеса, особенно в районах и глубинке. Надо точечно работать с каждым муниципальным образованием. Каждый район должен иметь свои бизнес-планы.