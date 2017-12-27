Глава Башкирии отметил падение основных показателей развития региона

В выступлении Рустэма Хамитова оказалось мало поводов для оптимизма.

Накануне в Доме Правительства, в Уфе прошло последнее в уходящем году заседание правительства республики, посвященное подведению итогов 2017 года.

Глава региона Рустэм Хамитов традиционно начал изложение предварительных результатов социально-экономического развития Башкирии на оптимистичной ноте.

- По большинству показателей экономики и социальной сферы год стал успешным. В промышленном производстве – плюс 2,3 процента за 11 месяцев, в сельском хозяйстве – плюс 2,5 процента. Оборот организаций вырос на девять процентов. Улучшается ситуация на потребительском рынке. Розница прибавила два процента, оптовая торговля – 1,7 процента. Уровень инфляции стал рекордно низким – 101,2 процента. Растут заработные платы, и это один из важных результатов уходящего года. За январь-октябрь рост составил более шести процентов, - перечислил Рустэм Хамитов и перешел к менее приятным информационным поводам.

- В то же время пока не удалось достичь реального роста доходов. Напротив, за 10 месяцев они снизились более чем на 2,5 процента. В этой части, конечно же, необходимо будет усиливать работу в новом 2018 году, - посетовал он, пытаясь все же сохранять оптимизм. - Рассчитываю, что несколько улучшит ситуацию повышение с 1 января заработных плат работников бюджетной сферы. При этом важно, что сохраняет устойчивость рынок труда, сокращается безработица – общая приближается к пяти процентам, регистрируемая – уже меньше процента.

Как выяснилось, скромно выглядят в этом году и достижения в инвестиционной сфере, упали темпы развития строительной отрасли. Аховая ситуация сложилась с демографией. Глава Башкирии попытался найти объяснения такому положению дел, понадеявшись, что к концу года окончательные цифры будут лучше.

- За 11 месяцев объёмы строительных работ снизились на 6,6 процента, более чем на 14 процентов сократился ввод жилья. По итогам года эти цифры несколько улучшатся. Но в целом эти показатели будут всё равно ниже среднероссийских, - констатировал Рустэм Хамитов. – По инвестициям в основной капитал пока есть цифры за девять месяцев, и они показывают значительное снижение – почти на четверть. Также думаю, что до конца года эти показатели улучшатся. Но, судя по всему, будет неприятный минус в этой части. Понятно, что есть объективные причины. Многие крупные проекты, которые мы начинали пять-семь лет назад завершаются. Новые ещё только прорабатываются. К тому же в течение последних пяти лет инвестиции в республике росли даже в кризисные годы. Собственно говоря, у нас очень высокая база. Тем не менее, из этой ситуации надо делать выводы. Нужна большая инвестиционная активность малого и среднего бизнеса, особенно в районах и глубинке. Надо точечно работать с каждым муниципальным образованием. Каждый район должен иметь свои бизнес-планы.

Судя по всему, глава Башкирии решил лично вмешаться в процесс исправления ситуации, потому что попросил устроить ему после Нового года встречу с представителями крупного бизнеса, чтобы обсудить с ними вопросы инвестиционной активности на будущее.

А вот действенных способов исправления демографической ситуации, видимо, пока найти не удалось. И главе Башкирии осталось только озвучивать печальную статистику.

- С одной стороны, меры по развитию здравоохранения, формированию здорового образа жизни, охвату населения занятиями физической культурой и спортом дают свои результаты. Смертность за 10 месяцев снизилась более чем на три процента. Но при этом серьезно снизилась рождаемость – более чем на 12 процентов. На сегодняшний день минус уже почти 6 тысяч рождений по сравнению с 2016 годом. Впервые за последние несколько лет происходит естественная убыль населения. Собственно, этот показатель, который можно назвать интегральным, характеризует недоработки по достаточно серьёзным направлениям. Прежде всего, это, конечно, финансово-экономическое положение наших семей, в том числе молодых, - сообщил глава региона своим подчиненным и настоятельно рекомендовал им в 2018 году «проводить масштабную работу по выправлению этих проблемных тем». При этом, по его словам, все министерства и ведомства, учреждения должны координировать свои действия с утвержденной недавно Стратегией социально-экономического развития до 2030 года.

В ближайшие планы на будущее определенные коррективы внесло объявление 2018 года Годом гражданской активности и добровольчества в России и Годом семьи в нашей республике. Но самой ответственной задачей сейчас, наверняка, является предстоящая масштабная избирательная кампания.

- Уверен, высокую активность проявит гражданское общество, которое становится все более зрелым и при этом все более требовательным к работе органов власти. Рассчитываю, что команда правительства в дальнейшем будет действовать ещё более эффективно, слаженно, оправдает надежды и доверие жителей республики, - выразил надежду Рустэм Хамитов и завершил свое выступление поздравлением с Новым годом.

Сказанное главой республики дополнил со своей стороны вице-премьер Евгений Гурьев, добавив еще несколько поводов для оптимизма. По его словам, развитие экономики Башкортостана осуществляется ближе к «базовому» варианту прогноза. На сегодняшний день достигнуты прогнозные значения по индексу промышленного производства, заработной плате. Ожидается достижение плановых поступлений доходов бюджета.

– Сложилась хорошая динамика по налогу на прибыль организаций с ростом на 13 процентов, – отметил вице-премьер. – С учетом безвозмездных поступлений исполнение бюджета ожидается с профицитом.

При этом государственный долг по итогам года составит 18,2 млрд рублей со снижением к началу года на 5,4 млрд рублей (23 процента), что связано с отказом от рыночных заимствований и досрочным погашением банковских кредитов.

Евгений Гурьев нашел позитивные новости на тему инвестиций. В целом в республике реализуется 81 приоритетный инвестиционный проект на 433 млрд рублей. Предполагается создание более 20 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2017 года будет введено восемь объектов на 45 млрд рублей с созданием 3 тысяч рабочих мест. Среди них – ООО «Акрил-Салават» по строительству установок для производства акриловой кислоты, Стерлитамакского нефтехимического завода по производству авиационного бензина, предприятия «ОЗНА» по модернизации производства в целях освоения новых видов продукции, «Уфагормолзавода» по строительству нового объекта для переработки сырого молока, совхоза «Алексеевский», а также маслоэкстракционного завода в Кумертау. А в 2018 году ожидается завершение 11 приоритетных проектов на 48,4 млрд рублей с созданием 1,5 тысячи рабочих мест.

– Это проекты группы компаний «Русское зерно» по реконструкции предприятия бройлерного направления, ООО «Газпром нефтехим Салават» по созданию комплекса каталитического крекинга, АНК «Башнефть» по реконструкции биологических очистных сооружений, предприятия «Сигма» по строительству складского распределительного центра и ряд других объектов, - привел конкретные примеры Евгений Гурьев.

По его мнению, в республике сформирована необходимая инфраструктура поддержки экспортеров, что тоже должно послужить основой для положительной динамики. Открыт филиал Российского экспортного центра, создан региональный Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.