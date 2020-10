ФАС отменила тендер Минздрава Башкирии на 569 миллионов рублей

Итоги аукциона на закупку компьютерной и оргтехники для медучреждений Башкирии были отменены федеральной антимонопольной службой. Госконтракт стоимостью 569 миллионов рублей получила уфимская компаний ООО «Интегратор».

Автор жалобы уверен, что Минздрав нарушил правила проведения торгов. В протоколе указано, что компания победитель в течении 10 минут после начала аукциона подала предложение о цене, ниже первоначальной на 0,5%, сообщает «Ъ-Уфа». По результатам проверки выяснилось, что в аукционе действительно есть нарушения. Так, еще двум участникам тендера было отказано в участии, однако, антимонополисты выяснили, что нарушений в их документации не было. Теперь управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии обязано назначить новую дату проведения торгов. А за порядком проведения госзакупки проследит госкомитет по конкурентной политике.

