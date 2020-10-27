ФАС отменила тендер Минздрава Башкирии на 569 миллионов рублей

ФАС отменила тендер Минздрава Башкирии на 569 миллионов рублей

Сегодня, 08:59ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Итоги аукциона на закупку компьютерной и оргтехники для медучреждений Башкирии были отменены федеральной антимонопольной службой. Госконтракт стоимостью 569 миллионов рублей получила уфимская компаний ООО «Интегратор».

Автор жалобы уверен, что Минздрав нарушил правила проведения торгов. В протоколе указано, что компания победитель в течении 10 минут после начала аукциона подала предложение о цене, ниже первоначальной на 0,5%, сообщает «Ъ-Уфа».

По результатам проверки выяснилось, что в аукционе действительно есть нарушения. Так, еще двум участникам тендера было отказано в участии, однако, антимонополисты выяснили, что нарушений в их документации не было.

Теперь управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии обязано назначить новую дату проведения торгов. А за порядком проведения госзакупки проследит госкомитет по конкурентной политике.

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