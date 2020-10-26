ФАС обнаружила нарушения в закупке по проектированию ОЭЗ «Алга» в Башкирии

Ранее подрядчик все же был выбран. Контракт на 286,6 миллионов рублей получила компания «Салаватнефтехимпроект». Однако процедура заключения контракта приостановлена до рассмотрении жалобы и исправления нарушений.
На данный момент закупка приостановлена по причине поступления жалобы от компании «Возрождение СН» из Москвы. Они требуют, чтобы Корпорация развития дополнила аукционную документацию – не указали в договоре условия правообладания завершенных работ и не опубликовали форму сдача-приема работ.
Напоминм, это уже не первая жалоба, поступающая в адрес Корпорации развития по поводу данной закупки. Ранее УФАС выявляло нарушения в закупке по жалобам пермской компании «Емнэт» и питерской «СК «Строй-Ресурс». По мнению организаций, Корпорация выдвинула необоснованные требования подрядчику. Тогда антимонопольная служба не вынесла предписание, так как заказчик исправил некоторые положения в документации.