ФАС обнаружила нарушения в закупке по проектированию ОЭЗ «Алга» в Башкирии

ФАС обнаружила нарушения в закупке по проектированию ОЭЗ «Алга» в Башкирии

Вчера, 09:06ОбществоPhoto: pixabay.com
Федеральная антимонопольная служба снова нашла нарушения в закупке Корпорации развития на выбор подрядчика, который должен разработать проект планировки и межевания особой экономической зоны «Алга».

Ранее подрядчик все же был выбран. Контракт на 286,6 миллионов рублей получила компания «Салаватнефтехимпроект». Однако процедура заключения контракта приостановлена до рассмотрении жалобы и исправления нарушений.

На данный момент закупка приостановлена по причине поступления жалобы от компании «Возрождение СН» из Москвы. Они требуют, чтобы Корпорация развития дополнила аукционную документацию – не указали в договоре условия правообладания завершенных работ и не опубликовали форму сдача-приема работ.

Напоминм, это уже не первая жалоба, поступающая в адрес Корпорации развития по поводу данной закупки. Ранее УФАС выявляло нарушения в закупке по жалобам пермской компании «Емнэт» и питерской «СК «Строй-Ресурс». По мнению организаций, Корпорация выдвинула необоснованные требования подрядчику. Тогда антимонопольная служба не вынесла предписание, так как заказчик исправил некоторые положения в документации.

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