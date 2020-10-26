ФАС обнаружила нарушения в закупке по проектированию ОЭЗ «Алга» в Башкирии

Напоминм, это уже не первая жалоба, поступающая в адрес Корпорации развития по поводу данной закупки. Ранее УФАС выявляло нарушения в закупке по жалобам пермской компании «Емнэт» и питерской «СК «Строй-Ресурс». По мнению организаций, Корпорация выдвинула необоснованные требования подрядчику. Тогда антимонопольная служба не вынесла предписание, так как заказчик исправил некоторые положения в документации.