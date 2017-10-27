Москву снова попросили раскрыть дело с землей под "Кроношпан"

Это может вернуть в бюджет Башкирии 12 миллионов рублей, считает заявитель.

В распоряжении редакции Медиакорсети оказался текст заявления, отправленного 25 октября жителями Уфы в адрес Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и директора ФСБ России Александра Бортникова.

В этом документе содержится просьба возбудить уголовное дело против председателя Ассоциации крестьянских хозяйств (АКХ) «Кириллово» Виктора Варнавского, который, по мнению автора заявления, незаконно завладел земельными паями путем рейдерского захвата.

В заявлении от имени уполномоченного лица пайщиков изложены также обстоятельства факта уклонения Виктора Варнавского от уплаты налогов от продажи земли «Корпорации развития Башкирии» за 90,5 млн рублей. Сумма налога от данной сделки должна была по правилам составить 12 млн рублей. Однако, по сведениям из налоговой инспекции, он не был уплачен. При этом в качестве виновного в данном правонарушении по результатам проверки был признан Н.В.Харитонов.

- Но все дело в том, что Харитонов Н.В. – думаю, это всего лишь подставное лицо олигарха Варнавского В.А., который известен как мастер уходить от налогов, и где в отношении него заведены десятки дел в МВД России по Уфимскому району РБ по укрывательству от налогов, но не доведены до конца, - полагает заявитель.

Автор заявления полагает, что неоплаченные налоги от продажи земли АО "Корпорации Развития", должен платить не Харитонов, а Варнавский, так как по факту, полагает он, именно ему принадлежит реализация и финансирование сделки по изъятию земли у 300 пайщиков через "дарение" посреднику.

Напомним, официально земельные паи от 366 пайщиков достались Харитонову по договорам дарения, а реально – как потом оказалось – он скупил их по цене не более 100 тысяч рублей за участок. Затем этот большой земельный участок площадью в 298 га приобрела у него «Корпорация развития РБ» - за 90,56 млн руб. Барыш господина Харитонова – почти 200% (!). Харитонов оказался подчиненным Виктора Варнавского, совладельца Уфимского краностроительного завода, к тому времени возглавившего Ассоциацию крестьянских хозяйств «Кириллово», на территории которого и располагались скупаемые земельные паи.

Саму схему отъема земли у сотен пайщиков бывшего АКХ «Кириллово», которая пока так и осталась не доведенной до суда, автор письма изложил в деталях.

31.12.2009 года вышло постановление администрации Уфимского района за № 2659 о бесплатной приватизации земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения АКХ «Кириллово», и в приложении к этому постановлению был приложен список 616 человек, имеющих право на бесплатное однократное получение земельного пая на землях данной Ассоциации. Оригинал этого постановления был выдан каждому из них. Однако юридически неграмотные пайщики не спешили оформить землю в свою собственность. И через два года, 09.09.2011 года, муниципалитет вынес другое постановление, позволившее утвердить проект границ земельных участков общей площадью 2 456, 08 га, прекратив право постоянного (бессрочного) пользования АКХ «Кириллово» на данные земельные участки согласно прежнему списку. Поводом для такого постановления стало решение суда по иску от 12 человек, просивших добавить их в список пайщиков, и два заявления, где одно - от частного лица, а другое в адрес главы района о необходимости поделить исходный участок на 12 полей - от агенства землеустройства и архитектуры.

- Невооруженным взглядом виден заказной и не обоснованный характер требований этих соискателей пая... Полагаем, Варнавским и его подельниками были умышленно, искусственно созданы условия, при которых людям в принципе стало невозможно работать на земле. Это могло быть сделано для зачистки территории под строительство завода «Кроношпан», потому как место под размещение технопарка наверняка было определено заблаговременно, до заключения инвестсоглашения 17 августа 2012 г. между Рустэмом Хамитовым и «Кроношпан Холдинг Лимитед», - считает автор обращения в Москву.

По его версии, дальнейшие события разворачивались следующим образом: на собрании пайщиков встала проблема об оплате кадастровых инженеров по межеванию 12 полей. Оплатить дорогостоящие услуги специалистов по межеванию вызвался Виктор Варнавский при условии, что его изберут председателем АКХ «Кириллово». Постепенно земельные паи выкупались у их владельцев и впоследствии были проданы «Корпорации развития» под размещение приоритетного инвестиционного проекта «Кроношпан».

На нарушения в начальной стадии реализации проекта «Кроношпан» ранее обращало внимание и Контрольное управление президента России. В письме от 17 октября 2013 года начальник управления К. Чуйченко после перечисления истории с оформлением земли под проект заключает: «Представляется, что данная информация, наравне с допущенными нарушениями при принятии решения об отнесении проекта к приоритетным, требует соответствующей правовой оценки».

Получить оперативный комментарий у Виктора Варнавского не удалось.