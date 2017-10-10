Что строят возле завода "Кроношпан" под Уфой
10 октября 2017, 17:40ЭкономикаНаталья Кузнецова
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На территории уфимского индустриального парка около завода "Кроношпан" началась прокладка труб. Медиакорсеть выяснила, для чего они нужны.
Сюжеты: Фотофакт
Как пояснили в Корпорации развития РБ прокладку водопроводных труб ведет один из резидентов индустриального парка - компания "Древуголь". Никакого отношения к "Кроношпану" они не имеют.
- Всего сейчас в уфимском индустриальном парке 10 резидентов, - уточнили в "Корпорации развития".
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