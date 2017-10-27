Мэрия Уфы отсудила у застройщика почти 46 млн рублей

Речь идет о выкупной цене за изымаемые жилые помещения, которая была выделена из городской казны на расселение 46 домов.

По решению Арбитражного суда Башкирии, компания «СТ-девелопер» обязана перечислить в столичный бюджет 45,9 млн руб. Суд разрешил растянуть погашение долга до 2022 года. Об этом сообщил «Коммерсант-Башкортостан».

Как следует из материалов дела, в январе 2014 года компания «СТ-девелопер» по договору развития застроенной территории взяла взялась за освоение квартала, ограниченного Уфимским шоссе и улицами Сипайловской, Ватутина, Нуриева. На этом месте находились 46 частных жилых домов, которые необходимо было расселить. Застройщик получил данный квартал за 50,6 млн рублей. По условиям договора, он обязался за три года расселить местных жителей за свой счет либо компенсировав городу затраты на расселение. А затем предполагалось строить на данном месте многоэтажные дома.

В суде представитель ответчика не возражал против суммы иска, однако пояснил, что компания не смогла вовремя исполнить обязательства, потому что администрация города и сама не раз нарушала договор на разных этапах.

К примеру, застройщик получил от мэрии отказ предоставить в собственность несколько участков для начала строительства через восемь месяцев после обращения — в августе текущего года. По этой причине «СТ-деведлопер» подал встречный иск, попросив изменить в договоре срок выполнения работ и выплаты выкупной стоимости с трех лет до восьми лет и шести месяцев.

В итоге судья Альфия Саяхова обязала застройщика компенсировать мэрии затраты на расселение, отметив при этом, что ответчик не смог выполнить свои обязательства, в том числе, и по вине истца.

Такая практика возмещения мэрии застройщиками затрат на расселение применяется в Уфе уже не впервые. До этого похожие иски были предъявлены также компании «Стройинвест», руководимой депутатом горсовета Андреем Носковым.