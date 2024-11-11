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Застройщики

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2024
Ипотека в Башкирии становится дороже и реже
11 ноября, 03:53
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Хабиров объявил о раздаче квартир в Башкирии
26 сентября, 10:28
Застройщики положили глаз на Старую Уфу
10 сентября, 08:54
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
6 сентября, 08:26
Уфу будут строить по макету
Премьер-министр региона обсудил с застройщиками перспективы развития отрасли и озвучил важные данные.
1 июня, 10:13
«Все сгорело в страшном пожаре»: история пенсионерки, оставшейся без дома
27 апреля, 04:22
2023
Кировский район Уфы ожидает масштабная стройка
28 декабря 2023, 14:00
Застройщикам в Башкирии предложат новые условия: земля в обмен на квартиры
На заседании Курултая Башкирии будет рассмотрен вопрос о предоставлении земельных участков застройщикам без торгов.
24 октября 2023, 07:45
Власти Башкирии заявили о решении достроить скандальный «Дом смерти» в Уфе
Долгожданный проект завершения строительства жилого дома в Уфе по улице Пархоменко получил положительное заключение экспертизы.
7 августа 2023, 09:29
Скандальному застройщику Уфы продлили срок договора застройки квартала в Черниковке
О том, что мэрия Уфы не смогла оспорить решение Арбитражного суда Башкирии о продлении договора КРТ сообщил Ъ-Уфа 17 июля.
19 июля 2023, 08:20
Миллионы за расселение хотят взыскать со скандального застройщика в Уфе
На этот раз речь идет о квартале в центре Уфы, где власти потратили «лишние» 263 млн при расселении, сообщает «Ъ-Уфа».
6 июля 2023, 13:22
2020
Депутаты Башкирии внесли в Госдуму защищающий застройщиков закон
13 июля 2020, 07:35
2019
ФНС Башкирии банкротит уфимского застройщика
24 сентября 2019, 10:53
В Башкирии признан банкротом еще один застройщик
16 сентября 2019, 09:59
Парламент Башкирии вступился за застройщиков и осудил «дольщиков-экстремистов»
Основанием для этого стали обращения застройщиков об участившихся судебных исках со стороны собственников квартир и чересчур ушлых юристов.
14 августа 2019, 11:49
2018
Шкала ценностей: В Уфе жильцы старых домов предъявляют разные претензии застройщикам
31 октября 2018, 05:20
Хэппи-энд: Мать восьмерых детей Юлия Вольф получила ключи от квартиры
31 августа 2018, 07:13
В Уфе дольщики ЖСК "Лимонарий" возмущены низкими темпами строительства
29 января 2018, 13:08
Операция «Исчезновение»: как и почему из ЖК «Парковый» в Уфе пропал детсад
22 января 2018, 12:43

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