Новоселье в разрухе: Застройщик в Уфе сдал бракованную многоэтажку
Квартиры в 17-этажной секции Д дома на ул. Блюхера эти люди приобрели в 2014-2015 годах. Дом с обманутыми дольщиками взялся достраивать ГУП «Фонд жилищного строительства», генподрядчиком стало ООО «Столица». Граждан расположила хорошая репутация застройщика и сроки строительства – другие секции в к тому времени были уже достроены и сдать дом должны были уже в 2015 году. В обещанные сроки застройщик не уложился: объект был сдан в эксплуатацию только в конце июня этого года. Но как выяснилось, жить в нем невозможно.
- Я заплатила 4 миллиона за «двушку», планировала жить здесь с 81-летней мамой, которая сейчас находится в Казани, - рассказала Медиакорсети одна из собственниц квартир в секции Д 50-летняя Галина Коновалова. – Но жить в таких условиях нельзя, а уж тем более перевозить сюда старого больного человека!
Уже на подходе к дому становится понятно, что застройщик поработал спустя рукава. По проекту у дома должно было быть не только освещение, но и система видеонаблюдения (за которое, кстати, сейчас с жителей взимается плата). В реальности – лишь опоры под фонари вдоль дороги. В период дождей всю территорию двора заливает водой. На детской площадке вода и вовсе стоит несколько дней. Так что вечером после дождя по этому двору приходится передвигаться в темноте, утопая в лужах.
- На момент сдачи дома в эксплуатацию дороги вообще не было, только когда мы начали жаловаться, нам хоть немного засыпали, а столбы так и не поставили, только огородили их, - возмущается Галина, показывая маленькие заборчики, установленные вокруг опор.
В самом доме ситуация еще хуже. Совсем недавно уложенная плитка на полу трескается, штукатурка на стенах крошится. Ни о какой эстетике подрядчики, похоже, и вовсе не думали: на стенах огромные разводы, на трубах - следы сварки, они даже не покрашены. Система электричества установлена с нарушениями: по словам жителей, лампочки постоянно перегорают. Однако самые большие неудобства вызывает то, что в доме до сих пор нет горячей воды, а батареи чуть теплые. В подвале дома постоянно стоит вода, которую по несколько раз в неделю откачивают насосами.
- Один раз мне удалось попасть в подвал, увидел, что там творится, - рассказывает 63-летний житель дома Евгений Карпов. – Больше нас туда не пускают, закрыли двери. Мы переехали не потому, что нас это устраивало, деваться было некуда. Но если хотя бы горячая вода была!
- Я поглубже поинтересовался, почему у нас нет горячей воды, - говорит другой собственник 57-летний Рим Мукимов. – Оказывается насосы, которые рассчитаны на подъем этой воды, не рассчитаны на высоту нашего дома. Я не понимаю как это закладывалось, в доме на 3/3 (ул. Блюхера 3/3 – прим.ред.) стоят насосы большей мощности, и все нормально.
Помимо всего прочего у его жителей велик риск сгореть в нем заживо. В пожарных шкафах не установлены гидранты, а в помещении для консьержа среди груды мусора стоит газовый баллон с надписью "пропан".
В темноте Евгений и Галина пробираются к почтовым ящикам – найти свой не просто. Здесь их ожидает еще большая неприятность: уже несколько месяцев им приходят платежки от управляющей компании и содержания дома. Люди их не оплачивают. И не только потому, что дом сдан в эксплуатацию в ненадлежащем виде. Дело в том, что управляющая компания «Комфорт», которой передал секцию ФЖС, по мнению людей, работает здесь незаконно.
- Мы не выбирали эту компанию, ей передал дом застройщик, на каком основании непонятно, - возмущается Галина. – Эта управляющая компания уже дважды лишалась лицензии, и сейчас ее нет. «Комфорт» не имеет ни технической базы, ни специалистов в сфере ЖКХ.
- Когда сдавался дом в эксплуатацию в 2014 году (предыдущие 4 секции дома – прим.ред.) в эксплуатацию и люди приходили за ключами, Орлова (директор управляющей компании - прим.) их встречала и говорила: подпиши, что ты за меня голосуешь как за управляющую компанию, тогда получишь ключи, - рассказывает житель дома, юрист по образованию, Арсен Хатипов. – И в этой секции то же самое. По факту людей завели в тупик: давай подпиши договор, иначе не получишь ключи от квартиры. У людей соответственно возникают вопросы они идут в ФЖС, а ФЖС говорит: идите к ним (к УК Комфорт – прим.ред.).
- Люди подписали договоры, в квартиру же как-то войти надо, - поясняет Коновалова. – Причем с открытой датой подписали.
Незаконность действий управляющей компании уже доказана в судах. Орджоникидзевский районный суд Уфы признал решение общего собрания жильцов недействительным, и решение суда было оставлено в силе в аппеляции. В кассации, по словам жителей, оно обжаловано не было. Однако квитанции от «Комфорта» все равно продолжают приходить. Не зная, как дальше быть, люди обратились напрямую к главе региона.
Получить комментарий от Фонда жилищного строительства не удалось. Телефоны ответственных сотрудников не отвечали. Директор УК «Комфорт» Эльвира Орлова также была недоступна по мобильному номеру.
Напомним, ФЖС за год упал в рейтинге предприятий строительной отрасли России сразу на 21 позицию. Как сообщала Медиакорсеть, он переживает не лучшие времена: ФЖС не может исполнить обязательства по многим своим объектам. Сейчас следственные органы также расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве его «дочки» - «Дирекции капитального строительства ФЖС РБ».