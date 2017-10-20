Новоселье в разрухе: Застройщик в Уфе сдал бракованную многоэтажку

Собственники 80-ти квартир в новом доме на ул. Блюхера 3/8 в Уфе написали обращение на имя главы региона Рустэма Хамитова. На такой шаг они пошли от отчаяния: в доме, который был сдан всего несколько месяцев назад, невозможно жить.

Квартиры в 17-этажной секции Д дома на ул. Блюхера эти люди приобрели в 2014-2015 годах. Дом с обманутыми дольщиками взялся достраивать ГУП «Фонд жилищного строительства», генподрядчиком стало ООО «Столица». Граждан расположила хорошая репутация застройщика и сроки строительства – другие секции в к тому времени были уже достроены и сдать дом должны были уже в 2015 году. В обещанные сроки застройщик не уложился: объект был сдан в эксплуатацию только в конце июня этого года. Но как выяснилось, жить в нем невозможно.

- Я заплатила 4 миллиона за «двушку», планировала жить здесь с 81-летней мамой, которая сейчас находится в Казани, - рассказала Медиакорсети одна из собственниц квартир в секции Д 50-летняя Галина Коновалова. – Но жить в таких условиях нельзя, а уж тем более перевозить сюда старого больного человека!

Уже на подходе к дому становится понятно, что застройщик поработал спустя рукава. По проекту у дома должно было быть не только освещение, но и система видеонаблюдения (за которое, кстати, сейчас с жителей взимается плата). В реальности – лишь опоры под фонари вдоль дороги. В период дождей всю территорию двора заливает водой. На детской площадке вода и вовсе стоит несколько дней. Так что вечером после дождя по этому двору приходится передвигаться в темноте, утопая в лужах.

- На момент сдачи дома в эксплуатацию дороги вообще не было, только когда мы начали жаловаться, нам хоть немного засыпали, а столбы так и не поставили, только огородили их, - возмущается Галина, показывая маленькие заборчики, установленные вокруг опор.

В самом доме ситуация еще хуже. Совсем недавно уложенная плитка на полу трескается, штукатурка на стенах крошится. Ни о какой эстетике подрядчики, похоже, и вовсе не думали: на стенах огромные разводы, на трубах - следы сварки, они даже не покрашены. Система электричества установлена с нарушениями: по словам жителей, лампочки постоянно перегорают. Однако самые большие неудобства вызывает то, что в доме до сих пор нет горячей воды, а батареи чуть теплые. В подвале дома постоянно стоит вода, которую по несколько раз в неделю откачивают насосами.

- Один раз мне удалось попасть в подвал, увидел, что там творится, - рассказывает 63-летний житель дома Евгений Карпов. – Больше нас туда не пускают, закрыли двери. Мы переехали не потому, что нас это устраивало, деваться было некуда. Но если хотя бы горячая вода была!

- Я поглубже поинтересовался, почему у нас нет горячей воды, - говорит другой собственник 57-летний Рим Мукимов. – Оказывается насосы, которые рассчитаны на подъем этой воды, не рассчитаны на высоту нашего дома. Я не понимаю как это закладывалось, в доме на 3/3 (ул. Блюхера 3/3 – прим.ред.) стоят насосы большей мощности, и все нормально.

Помимо всего прочего у его жителей велик риск сгореть в нем заживо. В пожарных шкафах не установлены гидранты, а в помещении для консьержа среди груды мусора стоит газовый баллон с надписью "пропан".

В темноте Евгений и Галина пробираются к почтовым ящикам – найти свой не просто. Здесь их ожидает еще большая неприятность: уже несколько месяцев им приходят платежки от управляющей компании и содержания дома. Люди их не оплачивают. И не только потому, что дом сдан в эксплуатацию в ненадлежащем виде. Дело в том, что управляющая компания «Комфорт», которой передал секцию ФЖС, по мнению людей, работает здесь незаконно.

- Мы не выбирали эту компанию, ей передал дом застройщик, на каком основании непонятно, - возмущается Галина. – Эта управляющая компания уже дважды лишалась лицензии, и сейчас ее нет. «Комфорт» не имеет ни технической базы, ни специалистов в сфере ЖКХ.

- Когда сдавался дом в эксплуатацию в 2014 году (предыдущие 4 секции дома – прим.ред.) в эксплуатацию и люди приходили за ключами, Орлова (директор управляющей компании - прим.) их встречала и говорила: подпиши, что ты за меня голосуешь как за управляющую компанию, тогда получишь ключи, - рассказывает житель дома, юрист по образованию, Арсен Хатипов. – И в этой секции то же самое. По факту людей завели в тупик: давай подпиши договор, иначе не получишь ключи от квартиры. У людей соответственно возникают вопросы они идут в ФЖС, а ФЖС говорит: идите к ним (к УК Комфорт – прим.ред.).

- Люди подписали договоры, в квартиру же как-то войти надо, - поясняет Коновалова. – Причем с открытой датой подписали.

Незаконность действий управляющей компании уже доказана в судах. Орджоникидзевский районный суд Уфы признал решение общего собрания жильцов недействительным, и решение суда было оставлено в силе в аппеляции. В кассации, по словам жителей, оно обжаловано не было. Однако квитанции от «Комфорта» все равно продолжают приходить. Не зная, как дальше быть, люди обратились напрямую к главе региона.

Получить комментарий от Фонда жилищного строительства не удалось. Телефоны ответственных сотрудников не отвечали. Директор УК «Комфорт» Эльвира Орлова также была недоступна по мобильному номеру.