Больше половины россиян считают, что умеют обращаться с деньгами

«Несмотря на то, что половина финансово грамотных россиян получили свои знания в молодости, учиться обращению с деньгами никогда не поздно. В этом могут помочь специальные сервисы, которые всегда под рукой. Например, информационно-образовательная платформа СберКлевер, запущенная Сбером специально для повышения уровня финансовой грамотности. На ней собрана вся важная информация, необходимая для управления личными финансами. Из статей, обучающих курсов и развлекательно-образовательных материалов на СберКлевере пользователь сможет узнать о финансовых инструментах для накопления, страхования и инвестирования. Каждый сможет научиться распоряжаться деньгами грамотно и с пользой, и в итоге увеличить своё личное благосостояние».