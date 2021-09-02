В СберБанк Онлайн можно будет оформлять справки от государства

В мобильном приложении “СберБанк Онлайн” теперь станет возможно заказывать справки из электронной трудовой книжки, выписку об остатке маткапитала, о статусе предпенсионера и 2-НДФЛ.

Как пишет tass.ru, новые технологические возможности представил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. На Восточном экономическом форуме он рассказал о том, что опции доступны в разделе “Сервисы” подраздела “Госуслуги”. Также можно воспользоваться поисковой строкой мобильного приложения и ввести ключевое слово. В планах компании - расширение числа доступных в приложении справок и запуск нескольких государственных услуг, включая оформление выхода на пенсию и обжалование штрафов ГИБДД. По словам Ведяхина, Сбер стремится тесно сотрудничать с различными государственными структурами, чтобы создавать удобные сервисы для миллионов клиентов банка. Задачей Сбера является цифровизация взаимодействия людей с государственными ведомствами с помощью опций с интуитивно понятным интерфейсом, что позволит освободить время пользователей для более приятных дел. Ведяхин отметил, что для клиентов Сбера не должно быть разницы между получением услуг банка и государственных услуг: это должен быть моментальный, безопасный и цифровой процесс. Ведяхин подчеркнул, что клиентский путь должен быть доступным в любое время и в любом месте, безбумажным и экологичным.

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