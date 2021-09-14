Сбербанк открыл новый кассово-инкассаторский центр в Стерлитамаке

Сбербанк является одним из крупнейших работодателей в республике. Это один из наших надёжных партнеров в экономике и социальной сфере. В таком большом регионе, как Башкортостан, где много сельского населения, Сбербанк бережно относится к сохранению и развитию сети своих офисов. За это вам большое спасибо. В Стерлитамаке вы построили замечательный новый кассово-инкассаторский центр, где будет трудиться 90 человек. Это отличный подарок жителям ко Дню города - одного из самых красивых и уютных в Башкортостане.