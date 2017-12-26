Из бюджета Башкирии выделено 200 миллионов на снегоуборочную технику
Сегодня, 11:59ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: transport.bashkortostan.ru
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Из республиканского бюджета выделено 200 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники. Деньги получило АО "Башкиравтодор". Приобретены 19 новых комбинированных дорожных уборочных машин типа ДМК-80В.
Как следует из сообщения госкомтранса, машины ДМК-80 представляют собой многофункциональные автомобили с комплектом быстросъемного навесного оборудования. Они подходят как для зимнего, так и для летнего содержания автодорог. Работают на газомоторном топливе.
Всего с 2014 года за счет субсидий, за счет субсидий из федерального и регионального бюджета, для республики приобретено 293 единицы газобаллонной техники. Из них – 151 пассажирский автобус, 112 единиц коммунальной техники.
Напомним, Уфа в уходящем году просила средства из республиканского бюджета на приобретения коммунальной техники, однако ничего так и не получила. В итоге городские чиновники заявили, что при необходимости будут арендовать технику у частных предприятий.
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