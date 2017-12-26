Из бюджета Башкирии выделено 200 миллионов на снегоуборочную технику

Из республиканского бюджета выделено 200 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники. Деньги получило АО "Башкиравтодор". Приобретены 19 новых комбинированных дорожных уборочных машин типа ДМК-80В.

Как следует из сообщения госкомтранса, машины ДМК-80 представляют собой многофункциональные автомобили с комплектом быстросъемного навесного оборудования. Они подходят как для зимнего, так и для летнего содержания автодорог. Работают на газомоторном топливе.

Всего с 2014 года за счет субсидий, за счет субсидий из федерального и регионального бюджета, для республики приобретено 293 единицы газобаллонной техники. Из них – 151 пассажирский автобус, 112 единиц коммунальной техники.