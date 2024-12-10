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Снегоуборочная техника

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2024
Мэрия Уфы не будет чистить дворы после снегопадов
10 декабря, 15:14
Гололед под снежной кашей: уфимка раскритиковала власти за некачественную уборку
15 марта, 10:07
Жители деревни в Башкирии остались без больницы и магазина
20 февраля, 05:40
Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице
13 февраля, 10:10
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе
22 января, 09:45
В Уфе уже несколько дней не идут снегопады, но уборка снега на улицах продолжается
В администрации района жителям Уфы дали рекомендации о том, как не мешать снегоуборочной технике.
11 января, 11:15
Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
11 января, 09:56
«Реальность наших дней»: что жители Башкирии думают об уборке снега
5 января, 13:15
2023
В Башкирии ограничили проезд по двум автодорогам
2 декабря 2023, 09:58
Синоптики предупредили о снегопадах в Уфе
12 ноября 2023, 13:27
2020
Мэр Уфы Ульфат Мустафин невзначай упомянул о повышении цен на коммунальные услуги
28 февраля 2020, 03:18
За сутки из столицы Башкирии вывезли 28 тысяч кубометров снега
4 февраля 2020, 08:37
2019
«Радуемся снегу. Все, кроме Ульфата Мансуровича»: глава Башкирии подшутил над мэром
19 ноября 2019, 08:38
Коммунальные службы Уфы перевели в усиленный режим
19 ноября 2019, 06:52
2017
Из бюджета Башкирии выделено 200 миллионов на снегоуборочную технику
Из республиканского бюджета выделено 200 миллионов рублей на покупку снегоуборочной техники. Деньги получило АО "Башкиравтодор". Приобретены 19 новых комбинированных дорожных уборочных машин типа ДМК-80В.
26 декабря 2017, 06:59
В Уфе прибыло полку снегуборочной техники
23 декабря 2017, 05:59
Мэрия Уфы не приобрела ни одной новой снегоуборочной машины к зиме
16 октября 2017, 13:04

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