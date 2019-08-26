Людей пенсионного и предпенсионного возраста позвали на ярмарку вакансий в Уфе
Вчера, 10:00ЭкономикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Список потенциальных мест для их трудоустройства будет достаточно велик.
В Центре занятости населения в Уфе 29 августа пройдет особенная ярмарка вакансий. На нее приглашают пенсионеров и людей предпенсионного возраста, желающих найти работу.
Им предлагают попробовать себя на работе в качестве горничных, курьеров, охранников, дворников, кухонных и подсобных рабочих, кондукторов, поваров, уборщиков, расклейщиков объявлений, слесарей-сантехников, плотников и т.д.
Помимо этого, можно будет пройти компьютерную диагностику и проконсультироваться по вопросам профориентации и переобучению.
Ярмарка будет работать с 10 до 12 часов по бульвару Ибрагимова, 47/1 в Уфе.
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