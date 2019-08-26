Людей пенсионного и предпенсионного возраста позвали на ярмарку вакансий в Уфе

В Центре занятости населения в Уфе 29 августа пройдет особенная ярмарка вакансий. На нее приглашают пенсионеров и людей предпенсионного возраста, желающих найти работу.

Им предлагают попробовать себя на работе в качестве горничных, курьеров, охранников, дворников, кухонных и подсобных рабочих, кондукторов, поваров, уборщиков, расклейщиков объявлений, слесарей-сантехников, плотников и т.д.

Помимо этого, можно будет пройти компьютерную диагностику и проконсультироваться по вопросам профориентации и переобучению.