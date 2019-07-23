«Пенсию мы платим всем»: В ПФР Башкирии рассказали о бабушке «без дня рождения»
В ведомстве прокомментировали случай с 90-летней Бибикамал Гумеровой из Челябинской области.
Напомним, о бабушке, которая годами не может решить бюрократическую проблему, сообщил первым челябинский телеканал «Телефакт». Все дело в том, что во всех документах у нее есть месяц рождения, а числа нет. После переезда из Башкирии в соседнюю Челябинскую область, у нее и начались проблемы.
В ведомстве журналистам сообщили, что даже отсутствие точной даты рождения не может стать преградой для того, чтобы женщина перестала получать пенсию и соответствующие ей социальные выплаты.
Как передает РИА Новости, женщина их стабильно получает, невзирая на неясность с паспортом.
В ведомстве также уточнили, что случай с Бибикамал Гумеровой далеко не единственный в нашей республике. Связано это в том числе с тем, что деревня, в которой родилась пожилая женщина, теперь входит в состав Челябинской области. Родные через суд пытаются восстановить утерянные архивные данные пенсионерки.