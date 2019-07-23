«Пенсию мы платим всем»: В ПФР Башкирии рассказали о бабушке «без дня рождения»

Напомним, о бабушке, которая годами не может решить бюрократическую проблему, сообщил первым челябинский телеканал «Телефакт». Все дело в том, что во всех документах у нее есть месяц рождения, а числа нет. После переезда из Башкирии в соседнюю Челябинскую область, у нее и начались проблемы.

В ведомстве журналистам сообщили, что даже отсутствие точной даты рождения не может стать преградой для того, чтобы женщина перестала получать пенсию и соответствующие ей социальные выплаты.

Как передает РИА Новости, женщина их стабильно получает, невзирая на неясность с паспортом.