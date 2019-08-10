В Башкирии у голодающей бабушки отобрали пенсию

Как сообщает ТРК «Башкортостан», пенсию 84-летней жительницы села Максимовка и ее глухонемого сына забирает внучка бабушки. Та, в свою очередь, отвечает, что на эти деньги покупает родственникам продукты питания. Однако волонтеры, по сообщению издания, утверждают, что девушка, якобы ушедшая за продуктами, возвращается с пустыми руками.

Также волонтеры обратились в органы опеки, чтобы те разобрались в этой ситуации. Дело в том, что пожилая женщина ранее жаловалась на внучку и на то, что она голодает до такой степени, что ей приходится питаться одуванчиками.