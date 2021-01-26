В Башкирии на исправление нарушений в домах престарелых необходимо 111 млн рублей

Напомним, в декабре 2020 года в Башкирии похоронили 11 погибших при пожаре в «Доме престарелых (Доме милосердия) в Абзелиловском районе. Директор учреждения была задержана в день трагедии, а после её заключили под стражу до 15 февраля. Тогда в Башкирии обнаружили еще 68 нелегальных домов престарелых.