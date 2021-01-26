В Башкирии на исправление нарушений в домах престарелых необходимо 111 млн рублей

В Башкирии на исправление нарушений в домах престарелых необходимо 111 млн рублей

Вчера, 15:21ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: news.myseldon.com
В Башкирии на устранение нарушений в 20 стационарах для пенсионеров и инвалидов, а также в 26 домах престарелых, требуется 111 миллионов рублей. Об этом сообщила министр семьи и труда Ленара Иванова, сообщает "Коммерсантъ-Уфа".

По словам чиновницы, более 80 миллионов необходимы для капитального ремонта зданий, еще 30 миллионов рублей – на приобретение средств пожарной безопасности. Такой вывод Ленара Иванова сделала после проведенной проверки в интернатах республики. Как оказалось, все соцучреждения содержатся в зданиях 50-х—70-х годов.

Власти республики планируют усилить информационную работу, что жители республики отдавали предпочтение государственным учреждениям. В ходе проверки выяснилось, что в частных заведениях не соблюдаются никакие нормы безопасности и чаще всего располагаются в жилых домах.

Напомним, в декабре 2020 года в Башкирии похоронили 11 погибших при пожаре в «Доме престарелых (Доме милосердия) в Абзелиловском районе. Директор учреждения была задержана в день трагедии, а после её заключили под стражу до 15 февраля. Тогда в Башкирии обнаружили еще 68 нелегальных домов престарелых.

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