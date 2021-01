В Уфе закрыли частный дом престарелых из-за нарушений мер безопасности

Судебные приставы Калининского района Уфы прекратили деятельность индивидуального предпринимателя и двух физлиц, которые работали в пансионате для престарелых и инвалидов.

Частное учреждение находилось по адресу улица Азовская, 21. По данным пресс-службы УФССП, в приюте пренебрегали требованиями безопасности, а также не уделяли должного внимания пожарной безопасности. В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы прекратить работу пансионата. Суд поддержал требования ведомства и вынес решение о закрытии социального учреждения. Судебные приставы, во исполнение постановления, установили родственников восьми постояльцев пансионата и передали их. Некоторым предоставили место временного проживания. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве со стороны руководства пансионата, будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение вступившего в законную силу решения суда», сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии. В настоящее время объект находится под контролем судебных приставов. Напомним, ранее в частном доме престарелых «Моя семья» под Уфой был выявлен ряд нарушений, после которых учреждение было решено закрыть. В пансионате в Абзелиловском районе Башкирии я начале декабря 2020 года произошла трагедия, которая унесла жизни 11 человек. Тогда депутаты Госсобрания выступили с предложением лицензировать подобные заведения, однако законопроект не поддержали на федеральном уровне.

