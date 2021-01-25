В Уфе закрыли частный дом престарелых из-за нарушений мер безопасности

Напомним, ранее в частном доме престарелых «Моя семья» под Уфой был выявлен ряд нарушений, после которых учреждение было решено закрыть. В пансионате в Абзелиловском районе Башкирии я начале декабря 2020 года произошла трагедия, которая унесла жизни 11 человек. Тогда депутаты Госсобрания выступили с предложением лицензировать подобные заведения, однако законопроект не поддержали на федеральном уровне.