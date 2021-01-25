В Уфе определили подрядчиков, которые отремонтируют две улицы за 70 млн рублей

В Уфе определили подрядчиков, которые отремонтируют две улицы за 70 млн рублей

Вчера, 09:04ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Уфе Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города провело торги на поиск подрядных организаций. Кандидаты, получившие госконтракты, снизили цену на закупку на 20 миллионов рублей.

Так, контракт на ремонт улицы Юбилейной на участке от Ульяновых до Соединительного шоссе получила компания ООО «Дорожник». Начальная стоимость контракта составляла 47,5 миллионов рублей, а окончательная стоимость закупки – 35,4 миллионов рублей. Помимо компании победителя за контракт боролись еще две компании, которые не смогли предложить сумму еще меньше. Известно, что исполнение госзакупки будет финансироваться из бюджета республики и Уфы.

Помимо этого, управление нашло подрядчика и для ремонта улицы Ухтомского в Деме. Её, в конечном итоге, отремонтирует компания «Дортрансстрой». Ей удалось снизить цену почти на восемь миллионов рублей. При начальной стоимости закупки в 45,8 миллионов рублей цена упала до 37,9 миллионов рублей.

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