В Уфе определили подрядчиков, которые отремонтируют две улицы за 70 млн рублей

Так, контракт на ремонт улицы Юбилейной на участке от Ульяновых до Соединительного шоссе получила компания ООО «Дорожник». Начальная стоимость контракта составляла 47,5 миллионов рублей, а окончательная стоимость закупки – 35,4 миллионов рублей. Помимо компании победителя за контракт боролись еще две компании, которые не смогли предложить сумму еще меньше. Известно, что исполнение госзакупки будет финансироваться из бюджета республики и Уфы.