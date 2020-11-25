Жители Башкирии попросили увеличить бюджет на ремонт школ и строительство дорог

Жители Башкирии попросили увеличить бюджет на ремонт школ и строительство дорог

Вчера, 13:15ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Госсобрание Башкирии поступило 56 обращений от граждан, политических партий и общественных организаций по вопросу формирования бюджета. Законопроект рассмотрят на завтрашнем пленарном заседании в Курултае.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, обращения связаны со строительством и ремонтом школ, больниц, дорог, благоустройством территорий, господдержкой садоводов, отдыхом и оздоровлением детей, а также предоставлением жилья льготникам, поддержкой малого бизнеса, оплатой труда в бюджетной сфере.

Люди обращаются, как правило, по тем вопросам, с которыми они сталкиваются ежедневно, просят увеличить финансирование там, где, как они считают, имеются сложности. Все обращения взяты в работу, депутаты рассмотрят их, учтут при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению, сказал Толкачев.

Он добавил, что в республике бюджет социально ориентированный, нацеленный на выполнение обязательств перед людьми. В этом году впервые прошли публичные слушания по обсуждению бюджета в онлайн-формате. Данные меры принимались из-за распространения коронавируса.

Отметим, завтра на пленарном заседании депутаты рассмотрят законопроект «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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