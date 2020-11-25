Жители Башкирии попросили увеличить бюджет на ремонт школ и строительство дорог

Люди обращаются, как правило, по тем вопросам, с которыми они сталкиваются ежедневно, просят увеличить финансирование там, где, как они считают, имеются сложности. Все обращения взяты в работу, депутаты рассмотрят их, учтут при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению, сказал Толкачев.