Федеральный центр выделил Башкирии 60,5 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Решение было принято ещё в конце декабря 2020 года. Планировалось, что 2,9 миллиарда рублей пойдут на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, 1,8 миллиарда рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.