Федеральный центр выделил Башкирии 60,5 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Федеральный центр выделил Башкирии 60,5 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Вчера, 14:51ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому между регионами страны распределят 4,7 миллиарда рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия.

Решение было принято ещё в конце декабря 2020 года. Планировалось, что 2,9 миллиарда рублей пойдут на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, 1,8 миллиарда рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Утверждённое Михаилом Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно документу, на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы Башкирия получит 22,4 миллиона рублей, на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий — 38,1 миллиона рублей. Общая сумма трансфертов составила 60,5 миллионов рублей.

Для сравнения, соседний Татарстан получит 114,2 миллиона рублей, Свердловская область — 56,4 миллиона рублей, Челябинская область — 258,2 миллиона рублей, Оренбургская область — 79,4 миллиона рублей и Пермский край — 93,5 миллионов рублей.

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