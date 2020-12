Компания X5 Retail Group, куда входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила об обнулении торговой наценки с сегодняшнего дня.

Теперь товары первой необходимости будут продаваться по закупочным ценам поставщиков. В список вошли хлеб, ультрапастеризованное молоко, черный чай, макаронные изделия, тушеная говдина, картофель и хлопья зерновые. Товары будут отмечены на полках специальными ценниками. Напомним, депутаты Госсобрания Башкирии взяли на контроль цены на продукты. Первые выезды по торговым объектам состоялись накануне в Уфе, Салавате и Нефтекамске.

