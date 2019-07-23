В России разработали новую стратегию развития торговли до 2025 года

Цель стратегии, рассчитанной до 2025 года, — создать комфортную потребительскую среду. Как отметил глава Минпромтогра Денис Мантуров, для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия. Об этом сообщают «Известия».

В стратегии затрагиваются все актуальные торговые форматы — стрит-ритейл, вендинговая, нестационарная и мобильная торговля, сети и малые форматы. Об эффективности торговой политики можно будет судить, в том числе по количеству торговых объектов, хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей, и плотности торговой сети.

Кроме того, в проекте стратегии планируется вывести пиво в особую категорию и смягчить правила розничной торговли. Напомним, в России на пиво распространяются все ограничения, принятые в отношении любой алкогольной продукции.