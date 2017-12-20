Стали известны отрасли, где в Башкирии самые высокие зарплаты

Башстат опубликовал данные о заработных платах в различных отраслях за январь-октябрь этого года.

В Башкирии самые высокие заработные платы получают сотрудники компаний, которые занимаются производством кокса и нефтепродуктов, следует из данных Башстата. Их средняя заработная плата составляет 72,9 тыс руб. Между тем, их зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 4,3%.

На втором месте – добыча полезных ископаемых. Средняя заработная плата в этой отрасли составляет 49,38 тыс руб, что на 6% больше, чем в прошлом.

Третье место занимает «производство прочих транспортных средств и оборудования». Заработная плата в этой отрасли составляет 42,49 тыс руб. За год этот показатель вырос на 16%.

Четвертое место занимает «финансовая и страховая деятельность». Средняя заработная плата у сотрудников этой отрасли составляет 42,4 тыс руб. За год их зарплата выросла на 7,5%.

Заработную плату выше 40 тыс руб получают сотрудники компаний, которые занимаются «производством химических веществ и химических продуктов» (42 тыс руб) и «профессиональной, научной и технической деятельностью» (41,18 тыс руб).

Самые маленькие заработные платы в отраслях «производство кожи и изделий из кожи» (11,2 тыс руб), «производство мебели» (14,2 тыс руб), «лесоводство и лесозаготовка» (16,21 тыс руб).