В Башкирии арестованный директор стройфирмы выплатил весь долг по зарплате

Сумма задолженности по зарплате достигала 24,3 млн рублей.

Сегодня, 18 декабря, стало известно, что руководитель АО «Интеграл» из Нефтекамска, заключенный под домашний арест, полностью рассчитался с работниками своего предприятия, перед которыми у него накопился долг по зарплате в 24,3 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе следователь принял решение о задержании 58-летнего директора АО «Интеграл», подозреваемого в невыплате заработной платы почти в течение года. Примечательно, что такое нарушение было допущено работодателем уже повторно, и с учетом этого обстоятельства было принято решение о помещении предпринимателя под домашний арест. В итоге предприятие весьма оперативно выплатило около 6 млн рублей зарплаты своим работникам.

Как следует из материалов дела, с февраля 2016 по январь 2017 года, имея задолженность по заработной плате перед 145 работниками предприятия на общую сумму почти 11 миллионов рублей, руководитель не спешил рассчитаться с людьми. При этом, как выяснило следствие, предприятие располагало возможностью погасить задолженность, однако руководитель распорядился потратить средства на расчеты с поставщиками и погашение кредитов.

По поручению следователя была исследована финансово-хозяйственная деятельность предприятия и в результате анализа специалистами бухгалтерской документации увеличилось количество потерпевших и сумма задолженности до 24,3 млн рублей.