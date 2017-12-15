В Башкирии арестовали директора предприятия за невыплату зарплаты

Ранее он уже был судим за мошенничество.

52-летний директор ООО «Клевер» в Нуримановском районе арестован по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С мая по июнь текущего года директор не выплачивал зарплату в размере более 100 тысяч рублей перед 11 работниками и не принимал мер по погашению задолженности. Руководитель использовал деньги по своему усмотрению и скрылся. Ранее он уже был судим за мошенничество.

Подсудимого задержали в Ишимбае. На его земельный участок, стоимостью более 100 тысяч рублей наложили арест. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.